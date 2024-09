A cidade é tranquila mas por vezes os ecopontos parecem lixeiras a céu aberto

Gregory Andrade, gerente da Andradinox, na Póvoa de Santa Iria, confessa que nunca andou de barco no Tejo, apesar do rio passar muito perto da sua empresa, mas não põe de lado a utilização do passeio ribeirinho para ir até ao Parque das Nações, em Lisboa. "Foi um bom investimento para a população em geral e como segue ao longo do rio tem vistas fantásticas, e é tranquilo para fazer uma caminhada", refere.

Um investimento que gostaria de ver concretizado era na limpeza. "A cidade é tranquila e com muito boas infraestruturas. Do que menos gosto é do lixo que se acumula nos ecopontos, que por vezes parecem lixeiras a céu aberto."

A actividade da Andradinox, situada no 22B da Rua Afonso de Albuquerque, assenta na importação e comercialização de todo o tipo de redes metálicas, adequadas à realização de trabalhos em diversas áreas, tais como, construção civil, indústria metalúrgica, serralharias, entre outras, oferecendo qualidade, profissionalismo e atenção ao cliente.

Sobre uma eventual localização do novo aeroporto em Alverca, como chegou a ser defendido, Gregory Andrade, diz que não concordaria, embora aceitasse que o mesmo fosse feito na zona norte do Ribatejo.

Com a festa em Honra de Nossa Senhora da Piedade a decorrer entre 5 e 8 de Setembro 2024, o gerente da Andradinox, refere que irá aproveitá-las para conviver e divertir-se. "Gosto de ir às garraiadas, aos bares e a diversas atracções".