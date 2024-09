“O que gera o progresso é o investimento em educação, cultura e bem-estar”

A Agência de Seguros Feliciano, Ldª, na Póvoa de Santa Iria, abriu em 1982 e desde então, é parceira de negócios de várias entidades particulares, empresas e colectividades, que reconhecem a competência e profissionalismo da sua equipa de profissionais, na procura das melhores soluções de protecção e controlo dos mais diversos riscos.

O sócio-gerente, Jorge Feliciano, gosta da Póvoa de Santa Iria, nomeadamente das pessoas, “para o bem e para o mal”, sublinha. Para o progresso da cidade gostaria que houvesse um maior investimento na educação, cultura e bem-estar dos cidadãos.

Considera que o passeio ribeirinho, que liga Vila Franca de Xira ao Parque das Nações em Lisboa, foi um bom investimento e sabe do que fala porque já fez o percurso a pé. “Foi dinheiro bem gasto porque quando mais tempo estivermos de costas voltadas para o betão e de frente para a natureza, melhores pessoas nos tornamos”, refere.

Também gosta de ter o Tejo a passar ao pé de si e conta que já andou de barco no rio. “Andei inúmeras vezes, na adolescência, no barco de uns amigos. Há dois anos voltei a andar e a boa sensação mantêm-se”. Do que não gostaria era de ter um aeroporto no concelho e não vê nisso qualquer mais valia.

Sobre as festas anuais confessa que há muitos anos que lá não vai. Porque as datas coincidem com as suas férias e porque o programa e actividades das mesmas não coincidem com os seus gostos pessoais.