Três recolhas de sangue em Setembro na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, vai realizar três colheitas de sangue no mês de Setembro, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

As colheitas decorrem na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, no sábado, dia 7, entre as 15h00 e as 19h30: no domingo, dia 15, entre as 08h30 e as 12h30 e dia 26, quinta-feira, das 15h00 às 19h30.

A iniciativa visa angariar doações de sangue, uma acção crucial para garantir a disponibilidade de sangue nos hospitais e centros de saúde. Todos os cidadãos são convidados a participar e para aqueles que nunca doaram sangue, basta comparecer na posse do Cartão de Cidadão, se forem cidadãos nacionais, ou apresentar passaporte ou outro documento de identificação válido se forem estrangeiros.

Todos os grupos sanguíneos são essenciais e a associação apela à generosidade de todos uma vez que uma única dádiva de sangue pode salvar até três vidas.