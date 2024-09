Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira tem uma artista residente e uma animadora sociocultural

Continuando a trilhar um caminho, alicerçado num legado que muito nos honra e orgulha, o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, em Santarém, tem procurado forjar um presente, capaz de antecipar um futuro desafiante e exigente, que implica a intervenção activa e criativa de cidadãos com sentido crítico. Neste sentido, o investimento no conhecimento científico, humanístico e técnico, a par da aquisição de competências socio-emocionais, por parte dos alunos, têm acrescentando um valor de qualidade às aprendizagens.

Este investimento justifica o papel relevante deste agrupamento, transformando-o numa referência incontornável para todos quantos o frequentam e reconhecem o mérito das suas ofertas formativas.

Implicado na construção de um mundo, no qual prevaleçam o humanismo, a ética, os princípios e os valores morais que o nosso patrono – o Marquês de Sá da Bandeira – sempre encarnou, revelando um espírito visionário, o agrupamento tem procurado consciencializar para a importância de uma liderança servidora, que elege como prioridade servir a comunidade.

Os Encontros Internacionais de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, o Projecto UBUNTU, a par do Plano Nacional das Artes, o Clube de Debate, o Desporto Escolar e, ainda, o facto de o agrupamento contar com uma artista residente e com uma animadora sociocultural, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, constituem-se como exemplos que corroboram dos objectivos traçados por este agrupamento.

É com base nestes pressupostos que regressamos às aulas, iniciando um novo ano escolar, conscientes das adversidades que nos aguardam, mas igualmente apostados na sua resolução. O facto de contarmos com a totalidade dos professores de que o agrupamento carece, é já, em si mesmo, um factor tranquilizador para toda a comunidade educativa.