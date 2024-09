Ensino na EPDRA alinhado com as necessidades do mundo contemporâneo

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes tem vindo a adaptar-se continuamente às exigências do mercado de trabalho. Acreditamos que a educação deve ir além da simples transmissão de conhecimentos, devendo também focar-se no desenvolvimento de competências práticas e transversais.

Reconhecendo a importância da prática profissional, temos fortalecido as parcerias com empresas locais e regionais. Queremos que os nossos alunos tenham contacto direto com o ambiente de trabalho real, através de estágios e projetos em colaboração com a comunidade.

Esta abordagem não só facilita a transição para o mercado de trabalho, mas também aumenta a empregabilidade dos nossos alunos, preparando-os melhor para os desafios com que se deparam nos Cursos Profissionais disponíveis na escola: Técnico de Gestão Equina, Técnico de Produção Agropecuária e Técnico de Cozinha-Pastelaria.

Nos últimos anos, temos trabalhado para que os alunos integrem, precocemente, a nossa escola, através da frequência de Cursos de Educação e Formação. Ao integrar os jovens desde cedo, conseguimos combater o abandono escolar e promover a continuidade dos estudos.

Além disso, com a oferta de um Curso Técnico Superior Especializado, na área da Equinicultura e Atividades Hípicas, pretendemos que os alunos da área da Equitação, obtenham uma formação mais completa e aprofundada. Este percurso prolongado, na escola, oferece aos alunos uma vasta gama de oportunidades de aprendizagem, possibilitando que cresçam connosco, tornando-se adultos, cidadãos especializados e preparados para o mercado de trabalho.

Estamos empenhados em proporcionar um ambiente educativo onde os alunos possam desenvolver todo o seu potencial, tanto a nível pessoal como profissional.

Para apoiar as aspirações e lidar com as ansiedades dos nossos alunos, oferecemos um acompanhamento personalizado, incluindo medidas de apoio educativo e psicológico. Estamos atentos às necessidades individuais de cada estudante e esforçamo-nos para criar um ambiente acolhedor e inclusivo.

O futuro da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes está alinhado com as necessidades do mundo contemporâneo. Estamos comprometidos em oferecer uma educação de excelência, que prepare os nossos alunos para serem cidadãos ativos e profissionais competentes. Com um enfoque na inovação e na prática, continuaremos a moldar futuros promissores para todos.