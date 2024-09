Metodologias activas e práticas educativas inovadoras no Agrupamento de Escolas de Almeirim

Setembro marca o início de um novo ano escolar e com ele um conjunto de desafios renovados para a comunidade escolar. O Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) considera que é um momento de recomeço, marcado pelo compromisso de oferecer uma educação de excelência a todos os alunos.

A abertura do ano lectivo iniciou-se com uma reunião geral, em que a equipa da direcção, trabalhando de forma colaborativa, apresentou as metas e principais linhas de trabalho para este ano. A acção conjunta da direcção, com as diferentes estruturas do AEA, promove um ambiente de diálogo e cooperação, essencial para dar resposta às situações que se apresentam em cada nível de escolaridade. O planeamento cuidadoso, o apoio contínuo e a visão estratégica estão sempre voltados para o sucesso dos alunos e para a melhoria das condições de ensino.

A oferta educativa do AEA reveste-se de uma vasta gama de opções para os seus alunos. Além dos currículos regulares, destaca-se o investimento em cursos profissionais, que visam preparar os estudantes para o mercado de trabalho, oferecendo-lhes competências práticas e específicas em várias áreas. Este ano lectivo apresentam-se dois novos cursos: “Auxiliar de saúde” e “Informática-Sistemas”. Os cursos constituem uma mais-valia para a comunidade, permitindo que os jovens adquiram formação técnica e profissionalizante, mantendo sempre a possibilidade de continuidade de estudos.

A diversidade de opções reflete o compromisso da escola em proporcionar uma educação adaptada às necessidades individuais de cada aluno. Neste aspecto realça-se também a educação inclusiva como uma prioridade, atendendo à diversidade, garantindo o acesso a uma educação de qualidade e oportunidades de desenvolvimento.

A resposta educativa tem como pilar principal o corpo docente, composto por profissionais qualificados, comprometidos com a formação e acompanhamento dos alunos, assentando a sua acção não apenas na transmissão de conhecimento, mas no desenvolvimento de competências a partir da implementação de metodologias activas e práticas educativas inovadoras. O AEA oferece um alargado leque de clubes e projetos, que complementam e enriquecem articuladamente a abordagem curricular, desenvolvendo-se no presente ano lectivo a temática comum: “Construir respeito(s).

No presente ano mantém-se a política de não uso de telemóveis, uma prática promotora de uma maior concentração, foco nos estudos, visando também uma interacção mais activa e saudável entre estudantes. A par, procura-se também sensibilizar a comunidade para a importância de um uso responsável e consciente da tecnologia, equilibrando a sua presença no quotidiano escolar. O agrupamento acredita que a restrição do uso de dispositivos móveis contribui para um ambiente mais propício às aprendizagens e ao desenvolvimento de competências socioemocionais.

A reabilitação dos edifícios escolares, suportada pela Câmara Municipal de Almeirim, é uma área que tem recebido particular atenção, assegurando a modernização das infra-estruturas de modo a oferecer espaços de aprendizagem mais adaptados e mais bem equipados, favorecendo a qualidade do ensino.

No início de mais um ano lectivo reafirma-se o compromisso com a formação de alunos, desde o pré-escolar ao ensino secundário, preparando-os para os desafios do futuro em articulação com a comunidade educativa, onde as famílias detêm um papel fundamental na educação dos nossos alunos.