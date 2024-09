No Agrupamento de Escolas Gil Paes a tecnologia pode servir como uma aliada na personalização do ensino

A abertura do ano lectivo 2024/25, no Agrupamento de Escolas Gil Paes, que se iniciou com a recepção a todos os seus alunos. Neste início de ano deparamo-nos com desafios e oportunidades, que exigem uma gestão educativa experiente e inovadora. Coragem e motivação não faltam à equipa da direcção, constituída por cinco torrejanos que, em conjunto, com espírito de sólida harmonia e dedicação, se colocam ao serviço da educação no concelho de Torres Novas.

O agrupamento escolar que dirijo, com 1993 alunos provenientes de 23 nacionalidades e 237 professores, é um verdadeiro microcosmos da sociedade contemporânea. Neste ambiente diversificado, cada aluno traz consigo a sua cultura, experiências e expectativas, o que enriquece o processo educativo, mas também apresenta desafios significativos que precisam ser abordados.

Outro desafio é a composição do corpo docente. A presença de muitos professores prestes a atingir a idade de reforma, a consequente redução do crédito horário, combinada com a inclusão de profissionais mais jovens de idade e na profissão, com pouca experiência, cria uma dinâmica complexa. Muitos dos nossos docentes também enfrentam a realidade de se afastarem das suas residências e família, o que pode impactar a sua motivação e, consequentemente, o ambiente escolar.

Além disso, a diversidade das necessidades educativas dos alunos é uma preocupação constante, pois muitos precisam de um acompanhamento especial para garantir uma inclusão efectiva e para que possam atingir o seu pleno potencial. Ao mesmo tempo, temos de promover e concretizar expectativas em relação ao futuro académico e profissional de todos os alunos, procurando o mérito e excelência e levando todos o mais longe possível.

A integração da Inteligência Artificial na educação é uma das ferramentas que estamos a explorar para responder a estes desafios. A tecnologia pode servir como uma aliada na personalização do ensino, permitindo que cada aluno receba o apoio necessário, de acordo com as suas características e necessidades individuais. Este é um passo crucial para promover as competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e prepará-los para profissões que ainda não existem, ou seja para a imprevisibilidade.

Neste contexto, é fundamental que a escola não seja vista apenas como um local de ensino, mas como um espaço de acolhimento e suporte. Os pais frequentemente reclamam da escola e dos professores, esperando respostas que, muitas vezes, não são fornecidas pela sociedade. É nossa responsabilidade criar um ambiente no qual a família se sinta ouvida e envolvida no processo educativo, fortalecendo a parceria escola-família, uma comunicação mais eficaz e promovendo uma parceria essencial para o sucesso dos alunos.

A escola é, sem dúvida, um reflexo do mundo exterior, repleto de expectativas, mas também de desafios. Cada aluno é uma oportunidade para aprendermos e crescermos enquanto comunidade escolar. Ao enfrentarmos os desafios com criatividade e colaboração, continuaremos a promover o nosso agrupamento como uma referência de inclusão e excelência educacional.

A gestão de um agrupamento multicultural é, por isso, um desafio que requer inovação, empatia e uma abordagem centrada no aluno, tornando-se fundamental que os responsáveis pela gestão educativa trabalhem em conjunto com a comunidade, os alunos e os pais, para encontrar soluções que garantam que todos os estudantes tenham acesso a uma educação rica e diversificada. Somente assim poderemos construir um futuro onde cada aluno tenha a oportunidade de crescer, aprender e explorar o seu potencial. Ao unirmos esforços e utilizarmos as ferramentas disponíveis, estaremos não só a preparar os nossos alunos para o futuro, mas também a construir uma sociedade mais justa e inclusiva.