Regresso às aulas com novos desafios, projectos inovadores e melhorias no parque escolar

O novo ano lectivo inicia-se com medidas para diminuir o impacto da falta de professores, novos projectos pedagógicos inovadores, escolas requalificadas e outras que vão para obras e com uma crescente preocupação no controlo das tecnologias.

Está a começar mais um ano lectivo. Algumas crianças vão contactar com a realidade escolar pela primeira vez, seja em escolas públicas ou privadas ou em jardins-de-infância dos municípios ou das instituições de solidariedade social. Este especial valoriza os melhores projectos de educação e os que contribuem para um ensino de excelência, mais inclusivo e que enfrenta os desafios de milhares de alunos do pré-escolar ao ensino superior. Mas também divulga quem se dedica fora do meio escolar a contribuir para o sucesso. Entrar ou voltar à escola agora é também um desafio perante as mudanças sociais, educacionais, tecnológicas e sobretudo as mudanças ao nível do funcionamento das escolas e da necessidade de valorização dos professores.

Ao nível das escolas destaque-se a proibição do uso de telemóveis nas escolas do concelho de Almeirim pelo segundo ano. Uma medida que tem estado na ordem do dia e que começa a ser seguida por mais escolas a nível nacional. É também um ano em que algumas escolas abrem remodeladas e outras estão a ser requalificadas ou vão entrar em obras, como a básica e secundária de Vialonga, que já precisava de uma intervenção há década e meia e que agora já não vai mais ser adiada, ou a secundária do Entroncamento. A Câmara de Tomar vai investir cerca de 7 milhões de euros na requalificação do Jardim Escola Raul Lopes e da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais.

Este ano arranca também a nova versão do Projecto-Piloto de Inovação Pedagógica em sete agrupamentos de escolas sendo um deles no distrito de Santarém, o de Alcanena. Este projecto centra-se no ensino secundário e permite alargar possibilidade de escolha dos alunos e diversificar percursos formativos, passando a valorizar áreas como literacia (incluindo Literacia Financeira, Comercial, Laboral e Participação Democrática) e dados. Um pouco por toda a região há projectos inovadores como o projecto de hipoterapia iniciado pelo Município do Cartaxo no ano lectivo 2022/2023 para as crianças e alunos com necessidades específicas físicas, mentais, visuais, auditivas e múltiplas. O programa proporciona o desenvolvimento biopsicossocial, estimulando as potencialidades e visando a integração e inserção social, sendo o mesmo alargado à comunidade geral.

As transformações no sistema de ensino passam também por um novo diploma com medidas excepcionais e temporárias que permitirá às escolas contratar professores e reduzir o número de alunos sem aulas. A medida visa também dotar as escolas de pessoal técnico especializado. Para evitar que os alunos fiquem sem aulas por um período muito prolongado de tempo, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) lançou o plano “+ Aulas + Sucesso” composto por 15 medidas de emergência que se focam em particular nas escolas onde há mais alunos prejudicados. No início do passado ano lectivo, mais de 300 mil alunos começaram as aulas com pelo menos uma disciplina sem professor.

Vamos para o 14º ano do projecto “Heróis da Fruta”, uma iniciativa que já melhorou os hábitos alimentares diários de 740.926 crianças desde 2011, segundo a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). Esta é a maior iniciativa de educação para a alimentação saudável em Portugal, que no último ano lectivo registou a participação de 79.128 alunos, 3.522 turmas e 1.105 escolas, garantindo a ingestão da quantidade diária de frutas e hortícolas recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

Uma das preocupações constantes é a segurança da comunidade escolar, sendo que os agentes do Programa Escola Segura registaram no último ano lectivo mais de quatro mil ocorrências, quase três mil das quais de natureza criminal, segundo revela a PSP. A maioria das ocorrências reportadas no último ano lectivo aconteceram no interior do recinto escolar (2.873). No arranque do ano lectivo a Polícia de Segurança Pública vai desenvolver uma operação de policiamento de proximidade junto das escolas e nos percursos dos alunos.