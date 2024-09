Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo com melhores condições e projectos inovadores

O ano lectivo começa com um nome - Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo. É mais do que um nome. É uma escolha. A escolha feita para quem estuda. Para quem trabalha. Para quem vive. Um ano com o corpo docente rejuvenescido e motivado. Um agrupamento que defende do frio das consoantes e dá calor às vogais. Num ano de muitas despedidas, nomeadamente ao nível da direcção – Pinto, és eterno. Memórias de outros dias. Memórias destes lugares. Responsabilidades acrescidas na configuração da direcção. Não há diferenças na competência. Ricardo Monteiro, subdiretor; Maguida, coordenadora da Escola Secundária do Cartaxo, Marco Gomes, assessor.

É tempo de contemplar o que o município nos destinou recentemente - melhores condições ao nível do mobiliário escolar, permitindo contribuir para o sucesso educativo. Boas escolas fazem excelentes agrupamentos. Um ano mais, em que o município continuará a partilhar projectos inovadores que muito acrescentam à educação. Demoramos nos adjectivos ao falar desses projectos conjuntos que nos elevam na identidade e na unicidade. São sonhos concretizados.

Reveste-se de capital importância dar voz aos alunos. A liberdade é quando a voz não tem sono. Acordar alto. Cada vez mais alto. Os alunos que crescem no agrupamento preparam-se para comunicar. Transformarem a sua terra. Darem identidade ao local com o qual se identificam. Numa valorização das nossas potencialidades, notável o gesto fecundo do presidente de câmara, que permitiu abrirmos, mais uma vez, o Curso Profissional de Desporto.

Olhos rasos da nossa admiração para aqueles que vivem no aperto dos dias e decidem dar embarcações de vento ao céu extenuado continuando os seus estudos no nosso Qualifica. A autarquia iniciou o ano lectivo com um ciclo de formações pensadas para os assistentes operacionais – “Bootcamp da Educação”. Na forma como são idealizadas, são veredas que ligam escolas. São braços que se apertam.

Num renascer de asas maduras os alunos de Artes anunciam a conclusão da ilustração do livro segundo, da saga da Princesa. Votos de ano lectivo com dias do avesso. Ir ao encontro da sintonia interior para pontuar as frases incompletas.