Arruda dos Vinhos é um concelho com educação de excelência

Considerando que o maior activo do concelho são as pessoas, enquanto cidadãos e profissionais, a sua formação é essencial. Arruda dos Vinhos é um concelho que se preocupa com a educação. De excelência como fica espelhado ano após ano nos resultados dos Exames Nacionais. A educação é entendida como o fator maior de desenvolvimento e atratividade do concelho. O município tem, por isso, em mente construir uma escola de futuro com uma identidade de século XXI.

Actualizar a escola e encontrar respostas é, pois, um imperativo autárquico. Esse objetivo é concretizado com investimentos através de melhorias nos centros escolares do concelho que visam garantir que as infraestruturas escolares acompanhem a qualidade do ensino oferecido, mediante a renovação de espaços, a modernização de equipamentos e a criação de ambientes mais acolhedores e funcionais para alunos e professores.

Fruto do crescimento populacional e a necessidade de melhor atender à comunidade escolar regista-se, também, uma expansão das salas e turmas no panorama educativo arrudense. Este incremento permite, em termos de resposta, que mais alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, contribuindo para uma formação mais inclusiva e abrangente.

Por outro lado, a aposta crescente no ensino profissional caracteriza cada vez mais a oferta educativa concelhia. Reconhecimento da importância de diversificar as oportunidades educacionais. Esta estratégia visa preparar os jovens para o mercado de trabalho, oferecendo-lhes as competências fundamentais para enfrentar os desafios profissionais do mercado de trabalho com maior confiança e qualificação num mundo repleto de desafios.

O início de um novo letivo tem tanto de simbólico como representa o início de um novo ciclo repleto de desafios, esperanças e objetivos. O mês de Setembro dedicado inteiramente à educação é reflexo destas preocupações com momentos de discussão através do EduTalksArruda mas que inclui os 7ºs Jogos do Concelho, um Festival da Juventude, Jornadas do Património, para além da habitual recepção ao pessoal docente e não docente e a celebração e respectiva homenagem de nomes locais incontornáveis da educação no Dia Municipal do Educador, mais um encontro de associações de pais, numa visão alargada e inclusiva do que se pretende, em termos de educação, para o concelho.

Mantém-se o Programa de Entrega de Livros de Exercícios Gratuitos - PELEG - que visa apoiar os agregados familiares e a aposta nos Serviços de Apoio à Família (SAF) onde se incluem: Serviço de Refeições, Actividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) - Pré-escolar, Componente de Apoio à Família (CAF) - 1.º ciclo e Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1.º ciclo. O Laboratório Irene Lisboa, uma infra-estrutura pioneira a nível nacional no que ao pré-escolar e primeiro ciclo diz respeito, continua o seu meritório trabalho no ensino experimental da ciência.

Implementado nos quatro centros escolares do concelho o Projeto Super Quinas é uma mais-valia importante para a educação em Arruda dos Vinhos. Uma iniciativa inovadora que visa promover hábitos de vida saudável, o sucesso escolar e incentivar o desenvolvimento integral dos alunos com base na sensibilização para a actividade desportiva e a promoção do desporto.

Neste compromisso com o futuro o projecto educativo concelhio inclui, ainda, o público sénior através da Universidade das Gerações. Salienta-se uma das características mais presentes no projecto educativo arrudense que é a proximidade entre a comunidade escolar e a autarquia. Um território educativo como uma educação para todos e com todos. Porque a educação precisa de todos. Uma palavra final, por isso, de agradecimento e reconhecimento para pais e encarregados de educação, associações de pais, pessoal docente e não docente e todos aqueles que contribuem para a excelência do ensino e para a concretização de uma educação do século XXI em Arruda dos Vinhos.