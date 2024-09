Dia 12 de Setembro inicia-se o nosso ano lectivo. Que seja um ano de muitas alegrias e sucessos para toda a comunidade educativa. É o sexto ano que funcionamos com o Plano de Inovação em todo o ensino básico, o que requer muito mais trabalho para os professores. É também o sexto ano que funcionamos por semestres, algo que de início só era permitido aos agrupamentos com Plano de Inovação.

Este ano é marcado pela entrada de muitos docentes novos no agrupamento, algo comum aos outros agrupamentos, dado que foi um ano de concursos nacionais, abriram muitas vagas, muitos docentes tentaram aproximar-se de casa ou concorreram por outros motivos. Este ano lectivo, os desafios são ainda maiores, mas a escola está a organizar-se e a preparar-se para que todos os docentes se inteirem dos nossos documentos orientadores. Estão a realizar-se várias reuniões e formações internas para que todos se apropriem dos documentos e das estratégias a aplicar, para sabermos para onde caminhamos e dar voz aos novos docentes.

Na escola ninguém trabalha nem aprende sozinho! O agrupamento ficou sem alguns docentes com muita experiência na nossa forma de trabalhar, mas a renovação e as experiências de novos docentes são também muito positivas e enriquecedoras. Estamos todos desejosos para que este ano letivo decorra com a tranquilidade necessária, o que ainda não se verificou após a pandemia, uma vez que a seguir a essa fase iniciaram-se as tão desejadas e necessárias obras na escola sede, que duram quase há três anos e ainda não estão completamente concluídas.

Esta situação tem causado vários constrangimentos que resultam num esforço acrescido, dada a falta de condições para os professores ensinarem e para os alunos aprenderem, adequadamente. Esta situação afectou todo o ensino básico. Tentámos sempre resguardar o ensino secundário, cujo processo de ensino-aprendizagem, apesar de tudo, decorreu mais dentro da normalidade, destacando-se os bons resultados nos exames nacionais, pois o nosso agrupamento no ano lectivo passado e em 2021-22 obteve os primeiros lugares entre as escolas públicas, a nível distrital e nacional, dando lugar a reportagens na escola e notícias de destaque em alguns meios de comunicação social, o que beneficia não só o agrupamento, como o concelho.

Como muito positivo, também destacamos a colocação de 100% dos alunos que se candidataram este ano ao ensino superior público. Mais de 70% dos nossos alunos foram colocados na 1ª opção, alguns em cursos com médias das mais elevadas e nas melhores faculdades do país, tanto dos cursos científico-humanísticos como dos profissionais, tais como: Engenharia Aeroespacial, Medicina, Economia, Direito, Relações Internacionais, Ciências Farmacêuticas, Ciências do Desporto, etc.. Alunos do Curso Profissional da área de Informática entraram em cursos desta área na Universidade Nova de Lisboa. Num universo de poucos alunos, de acordo com a população residente no concelho, isto é o reflexo do empenho e do esforço deste grupo de alunos, dos seus professores, das famílias e de algumas estratégias que a escola utiliza para os ajudar.

Outro aspecto positivo é que o ano lectivo passado não tivemos falta de professores, ou quando tivemos conseguimos gerir internamente, pois este é um dos graves problemas que poderá afectar qualquer escola. A escola é da população de Alpiarça e dos alunos que, apesar de serem de outros concelhos, decidem vir para cá estudar! É preciso muito empenho e um trabalho árduo para manter o ensino secundário com este número de alunos. Em vários anos, o 10º ano tem mais alunos que o 9º ano. A escola precisa de professores motivados, respeitados e que queiram continuar aqui, como alguns estão (ou estavam) há décadas. Infelizmente as coisas estão a mudar! Quem fica a perder são os alunos e o concelho. A escola e a educação desempenham um papel de extrema relevância para o desenvolvimento da comunidade onde se encontra inserida.

Os docentes, para além de transmitirem conhecimentos, são pessoas fundamentais no desenvolvimento emocional, pessoal e social dos seus alunos. Eles próprios têm de se sentir acarinhados e respeitados no local de trabalho, para terem motivação para desempenharem tão árdua e nobre tarefa. Obrigada a todos os que caminham sempre lado a lado connosco! Um ano lectivo muito feliz para todos os alunos, professores e funcionários portugueses!

* Isabel Maria Fernandes da Silva, Directora do Agrupamento de Escolas de José Relvas de Alpiarça.