O desafio de enfrentar a pressão demográfica no Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento

O ano lectivo 2024/2025 arranca no Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE) com uma pressão demográfica cada vez mais crescente e visível, que nos obriga a enfrentar alguns constrangimentos, aos quais preferimos apelidar de desafios. Esses desafios passam por uma escola secundária a necessitar urgentemente de reabilitação e na qual já foi dado o primeiro passo, em conjunto com o município, com um projecto que prevê a sua renovação e ampliação a médio prazo. Passam também por um aumento considerável de turmas no 1º ciclo, o qual foi possível solucionar através da colocação de monoblocos, uma vez que tem de ser dada uma resposta efectiva à população e em particular às crianças e jovens.

Esta realidade leva a uma ocupação praticamente plena dos cinco estabelecimentos de ensino que compõem o AECE e que conta com um número aproximado de 3.200 alunos, que já ultrapassou as 30 nacionalidades diferentes. São novos tempos aos quais temos de nos adaptar e ajustar a nossa oferta formativa, tentando que seja o mais diversificada possível, desde o ensino regular ao ensino profissional, este último amplamente reconhecido, tanto ao nível da verificação EQAVET, como ao nível da enorme procura que tem por parte de alunos do nosso concelho e de concelhos vizinhos.

Este ano lectivo inicia-se com uma novidade, a participação dos alunos dos cursos profissionais no Programa Erasmus+, através da realização de formação em contexto de trabalho no estrangeiro, que acreditamos ser uma mais-valia e potenciador de melhorar a qualidade e o sucesso das aprendizagens.

O nosso empenho, dedicação e trabalho reflete-se também na quantidade e qualidade de prémios e distinções nacionais e internacionais conseguidos, nas mais diversas áreas: culturais, científicas e desportivas.

Queremos continuar a apostar claramente num ensino de qualidade e verdadeiramente inclusivo, onde todos sintam o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento como a sua ‘casa’, pois só assim se dedicarão com vontade, motivação e entusiasmo. Estes são ingredientes indispensáveis para, em conjunto com toda a comunidade educativa, sermos cada vez mais eficientes na nossa missão.