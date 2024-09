Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado está a desenvolver projectos estruturantes

O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado (AEDGM), em Santarém, é formado por cinco escolas: Leões, Pereiro e Sacapeito, Mem Ramires e Dr. Ginestal Machado. A população escolar é composta por 2250 alunos, 264 professores, 100 assistentes administrativos e operacionais. Cerca de 470 alunos são estrangeiros, oriundos de 31 países.

O AEDGM tem como missão prestar um serviço de educação e formação de qualidade, facultando aos seus alunos uma sólida aquisição de competências e saberes orientados para a resolução dos desafios atuais. Tal só é possível com o contributo de todos os professores, pessoal não docente, alunos e famílias, numa estreita ligação assente na confiança mútua.

São leccionados os diversos níveis de ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. No secundário são oferecidos os quatro cursos Científico-Humanísticos e seis cursos profissionais (Sistemas Informáticos, Programação, Audiovisuais, Artes Gráficas, Marketing e Intérprete/Atriz/Ator). Há também a possibilidade de frequência de Cursos Artísticos Especializados de Música, em regime articulado com o Conservatório de Santarém, assim como o ensino de português a cidadãos provindos de outros países, em ensino noturno.

Dispõe ainda de um número alargado de clubes e de projectos de inovação e desenvolvimento: Desporto Escolar, Ginestal TV/Rádio, eTwinning, UNESCO, Eco-Escolas, Ginestal + Saúde, Meditar para…, Oficina de Ideias+, EntreAjuda, GAIA, Robótica, Música, Ciência & Companhia, Europeu, Comunic@R[-]TE , Pitágoras e Horta Pedagógica.

No âmbito do projecto europeu “Erasmus+” centenas de alunos e professores têm participado em intercâmbios e estágios internacionais. O agrupamento tem em curso projectos estruturantes como um Centro Tecnológico Especializado de Informática, o qual irá contribuir para uma melhoria considerável na modernização de equipamentos e infra-estruturas, um Laboratórios de Educação Digital para as áreas de Programação, Robótica e Multimédia e de Português Língua de Acolhimento.