Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria é excelente no domínio liderança e gestão

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, tem desenvolvido um trabalho sistemático e contínuo para uma escola onde todos apreendem, participam e se envolvem. No ano lectivo anterior participámos no terceiro ciclo de avaliação externa das escolas e fomos avaliados por uma equipa de peritos, coordenada pela Inspecção Geral de Educação e Ciência e os resultados foram de muito bom nos domínios da autoavaliação, prestação do serviço educativo, resultados e excelente no domínio da liderança e gestão. Obtivemos também o selo de conformidade EQAVET no âmbito do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional.

Como é do conhecimento de todos também foram bons os resultados dos nossos alunos nos exames nacionais e também no acesso ao ensino superior: 58% dos alunos entraram na 1.ª opção e 21% na 2.ª opção. Agora estamos a trabalhar empenhadamente no lançamento do ano lectivo 2024/25 e acreditamos que teremos todos os docentes colocados até 13 de Setembro.

As recepções aos alunos e pais terão lugar até ao 13 de Setembro de acordo com o calendário já divulgado. Sabemos que a educação é o lugar onde se muda o destino, o destino das pessoas e o destino da humanidade. A educação não pode tudo, mas pode muito. É esse muito que junta professores, alunos, funcionários e pais desta escola e nos faz pensar e agir em conjunto.

E assim, “só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito: um chama-se ontem e outro amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar e principalmente viver” (citação de Dalai Lama). Bom ano lectivo para todos.