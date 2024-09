CLASS 20, em Almeirim, a "educar para a vida" há 19 anos

A academia CLASS 20 é um espaço de aprendizagens múltiplas, através das Actividades de Tempos Livres (ATL) ou em contexto de estudo. Situada em Almeirim, junto às escolas. A academia está pronta para acolher as suas crianças e abraçar mais um ano lectivo.

Do 1º ao 8º ano, as crianças e jovens dispõem de vários espaços adequados à idade e aos vários ambientes (de estudo, de brincadeira, de convívio e de refeições), bem como de um conjunto de professores que os ajudam, diariamente, a estudar para todas as disciplinas: questões de aula, fichas, testes, exames, realização de projectos e de trabalhos de casa.

As crianças do primeiro ciclo, dada a sua tenra idade, beneficiam do acompanhamento à escola pelos seus professores, a pé ou de carrinha, enquanto os mais velhos, dada a grande proximidade da escola, deslocam-se a pé, sozinhos ou com os amigos.

Ao longo dos seus dezanove anos sob o lema "educar para a vida", a CLASS 20 tem pautado pela defesa dos direitos das suas crianças e protecção das mesmas. Tem primado por incentivar e valorizar uma cultura de cooperação participada e estruturada, na qual todos se ajudam e participam, respeitando a especificidade de cada um, os seus ritmos de aprendizagem, interesses e motivações. Não foi por acaso que a CLASS 20 recebeu a Bandeira e o Selo Protector, pela segunda vez. O seu propósito, espelhado no projecto educativo, revela o amor e a dedicação da equipa de profissionais às crianças e às suas famílias. Venha visitar-nos e conhecer o projecto educativo da academia.