Catarina Rodrigues e Jorge Benito: relação de confiança com os clientes é um dos trunfos da Multiopticas. fotoDR

Multiopticas há três anos em Almeirim a oferecer as melhores soluções

A loja Multiopticas em Almeirim está a celebrar o terceiro aniversário, que se assinala a 14 de Setembro, e está orgulhosa do percurso. São três anos de dedicação a Almeirim e a toda a comunidade, com o compromisso de prestar os melhores cuidados de saúde e bem-estar visual. Na Multiopticas cria-se uma relação de confiança com os clientes e a equipa de profissionais é muito dedicada e fiel à sua missão de encontrar a solução que melhor serve cada cliente. Os clientes sabem que na loja de Almeirim encontram sempre a melhor oferta ao melhor preço. Para quem ainda não conhece, pode visitar o espaço e realizar um exame de Optometria e/ou Contactologia, medir e acompanhar a sua pressão intraocular, bem como obter um relatório sobre a sua saúde ocular.

Como forma de retribuir o apoio e confiança a quem nos visita vamos oferecer um desconto de 30% em todos os nossos óculos. Aproveite esta oportunidade e conheça a loja Multiopticas e a equipa que dela faz parte.