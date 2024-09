Regresso às aulas no colégio Jardinita em Alcanede

Terminou um ano letivo com muito trabalho, expectativa, competitividade e aquisição de novas competências! Foi um ano de muito trabalho para todos! O período de pausa (férias) foi necessário, não apenas para carregar baterias, mas também porque era necessário refletir um pouco sobre os procedimentos anteriores, de forma a estabelecer novas estratégias de estudo, organização, método e reflexão para o novo ano que se aproxima, tendo como objetivo primeiro o sucesso individual e coletivo de todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem.

Ao longo do ano, as nossas crianças e adolescentes desenvolveram o autoconhecimento, a capacidade que os ajuda a entender, controlar e regular comportamentos. Creio que com esta dimensão de raciocínio e apesar de toda a ansiedade que já se faz sentir, tanto alunos como professores, famílias e pessoal auxiliar, se vão preparando pouco a pouco para abraçar o novo ano letivo, que esperamos ser para todos os intervenientes no processo, um ano cheio de luz, tranquilidade consciente e fonte de aquisição de novas aprendizagens e alegrias.

O nosso CATL com apoio pedagógico e terapias psico-comportamentais, prepara-se neste momento para acolher todas as crianças no novo ano letivo, pretendendo transmitir-lhes que não existem impossíveis, que tudo é passível de ser concretizado e ultrapassado. O segredo reside em cada um de nós, na nossa vontade, determinação e estabelecimento gradual de objetivos a alcançar. É para isso que em conjunto trabalhamos com dedicação – Basta que acreditem um pouco em si mesmas e a magia acontece…

É importante não esquecermos neste momento de regresso às aulas, que a escola em articulação com a família, é a instituição que fornece o processo de ensino para alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo no seu domínio cultural, social e cognitivo, pelo que representa em si mesma uma troca de ideias construtivas, onde as pessoas podem ser responsavelmente livres para desenvolver os seus próprios pensamentos e conclusões.

Como curiosidade refiro que, foi apenas no século XX, precisamente em 1948, que as Nações Unidas declararam a escola como direito de todo ser humano, assegurado pelo Artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos. Concluímos assim que a escola não é uma obrigação, mas um direito que nos concede o acesso ao processo de ensino-aprendizagem, concede-nos o direito ao desenvolvimento cognitivo e o acesso á diversificação de informação.

Que o regresso às aulas neste novo ano letivo seja diariamente um motivo de satisfação e bem estar geral para todos os intervenientes no processo.

Um Bem Haja para todos.