Sardoal festeja 493 anos de elevação a vila com animação para todos os gostos

A vila de Sardoal vai estar em festa de 20 a 22 de Setembro com um programa de animação diversificado onde não falta a música, desporto, artesanato exposições e a gastronomia nas tasquinhas. Pelo palco principal das Festas do Concelho vão passar Sebastião Antunes & Quadrilha, Quinta do Bill com Filarmónica União Sardoalense e Festa M80. A organização pertence ao Município de Sardoal que, mais uma vez, pensou num cartaz para os vários tipos de público, integrando grupos de diferentes estilos musicais. O Dia do Concelho, 22 de Setembro, assinala os 493 anos de elevação do Sardoal à categoria de vila.

A abrir as Festas do Concelho, no dia 20 de Setembro, estarão no palco principal Sebastião Antunes & Quadrilha, um projecto musical que traz a fusão entre formas próprias da tradição portuguesa e sonoridades celtas. Na noite de 21 de Setembro, os tomarenses Quinta do Bill vão fundir o seu pop/rock/folk com a competência musical da centenária Filarmónica União Sardoalense num concerto único.

Além do palco principal, vão existir mais dois palcos com animação musical: um na Mostra de Saberes e Sabores com espectáculos de música mais tradicional à tarde e ao início da noite e outro no espaço das Tasquinhas (nas traseiras da câmara municipal), onde a animação começa após terminarem os espectáculos no palco principal. Por lá vão passar a Banda Réplika, DJ IRS e Dupla Mete Cá Sets.

Freião recebe 20º Festival Hípico

As Festas do Concelho de Sardoal acolhem no seu programa o 20º Festival Hípico de Sardoal, que vai decorrer no dia 22 de Setembro, nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso. A Prova de Escolas terá início às 10h00, enquanto as Provas Pequena, Média e Grande decorrem entre as 11h00 e as 15h30. No período da manhã, a partir das 10h30, haverá ainda volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinado a crianças e orientado por um monitor habilitado. À semelhança dos anos anteriores, são esperadas dezenas de participantes, oriundos de todo o país.

No local funcionará um bar, gerido pela Associação Recreativa da Presa (ARP), onde será possível almoçar. Organizado pela ARP, o XX Festival Hípico de Sardoal conta com apoio do Município do Sardoal, Exército Português, Conisar - Construções e Investimentos de Sardoal, Lda. e Município de Abrantes.