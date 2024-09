Feira de Outubro e Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira com segurança reforçada

A cidade de Vila Franca de Xira recebe de 4 a 13 de Outubro mais uma edição da centenária Feira Anual e 43.ª edição do Salão de Artesanato. No Parque Urbano do Cevadeiro volta a feira franca, a que se juntam as diversões para miúdos e graúdos e tasquinhas com todo o tipo de petiscos e doces. Esta edição conta com um programa complementar de animação musical junto ao espaço de restauração com participação do Clube de Fado, João Adelino, Rúben Portugal, Rafa e Beltran, Quim Botas, Sevilhanas e Flamenco Beatriz Peleja, entre outros convidados.

No Pavilhão Multiusos reúnem-se cerca de uma centena de artesãos de todo o país, sendo o distrito de Braga o mais representado. Os artesãos mostram os seus trabalhos nas áreas de têxteis, cerâmica, metal, madeira, cortiça, doçaria, entre outros.

De dimensão nacional, o Salão de Artesanato divulga culturas e tradições, saberes passados de mão em mão e talentos que produzem trabalhos exclusivos. A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira e a Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira vão ter um stand próprio e está prevista a realização de dois showcookings harmonizados com os vinhos Encostas de Xira.

Aposta na segurança

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apostou na segurança e introduziu melhorias nesta área. O dispositivo médico vai estar de serviço durante as esperas e largadas de toiros, que decorrem durante cinco dias. Um posto médico avançado vai funcionar no Parque Urbano e pela primeira vez, durante a feira, vai estar de serviço um enfermeiro e uma técnica de emergência. Segundo o coordenador da Protecção Civil Municipal, António Carvalho, foi feito um planeamento com os bombeiros, em articulação com a PSP, e nos dez dias de feira vão estar disponíveis 104 veículos e 245 operacionais, com reforço de mais uma ambulância e um carro de bombeiros, o que demonstra a importância do evento.

Na emblemática Praça de Toiros Palha Blanco, a programação pretende evocar a memória de José Falcão, no 50.º aniversário da sua morte. No dia 5 há novilhada, pelas 22h00, com um mano-a-mano entre o vilafranquense Tomás Bastos e o espanhol Maro Pérez. Domingo, dia 6, realiza-se uma corrida mista, pelas 17h00. No dia 8, há corrida a cavalo com a despedida de Rui Salvador e a alternativa de Diogo Oliveira. Dia 12, pelas 22h00, decorre o Concurso Internacional de Recortadores.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira aconselha os visitantes a deixarem o carro em casa e acederem ao certame de transportes públicos, para evitar demoras a estacionar o carro e trânsito no acesso ao parque urbano.