Feira Nacional dos Frutos Secos junta tradição e inovação Torres Novas

A 37ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos, promovida pelo município de Torres Novas, realiza-se de 3 a 6 de Outubro, na Praça 5 de Outubro e na Praça dos Claras, em Torres Novas. O recinto conta com cerca de 80 expositores de frutos secos e derivados, artesanato, produtos alimentares, zona de restauração e animação ao longo dos quatro dias, sendo a entrada gratuita.

A Feira Nacional dos Frutos Secos realiza-se desde 1985 de forma ininterrupta, sendo um evento que ano após ano renova a afirmação de Torres Novas como “capital dos frutos secos”. Entre os principais objectivos da feira contam-se a dinamização e a dignificação do sector dos frutos secos e passados, a preservação dos saberes e sabores associados aos frutos secos, com principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos.

“Num mundo em constante mutação, e onde a velocidade das mudanças é cada vez mais vertiginosa, a Feira Nacional dos Frutos Secos espelha bem as potencialidades duma aliança entre a tradição e a inovação, conjugando objectivos de diferenciação e de qualidade com a transmissão de conhecimento e de envolvimento da comunidade torrejana e do visitante”, considera o município liderado por Pedro Ferreira.

O programa tem início no dia 3 de Outubro, quinta-feira, com actuação do grupo Camisas Negras. À noite actuam As meninas do Alcorriol e Candy e Hélio. A tarde de sexta-feira conta com a animação musical do grupo Farra Tuga, enquanto à noite sobe ao palco Liliana Jordão. A tarde de sábado começa com BOT A RUFAR, seguindo-se actuações da banda TorresFARRA e do Rancho Folclórico “Os Ceifeiros” de Liteiros. Uma hora e meia depois, a chef Bruna Simões vai promover o seu showcooking – cozinha vegan com frutos secos. Ainda durante a tarde, há as actuações de Ceirões, Passas e Barrões e da Bandinha Mirense. À noite há espectáculos com Dora Oliveira e Zé Mágico. Domingo, 6 de Outubro, apenas conta com animação na parte da tarde, com Ceirões, Passas e Barrões e Ruído à Portuguesa.

Quanto aos horários, na Praça 5 de Outubro o evento pode ser visitado entre as 18h00 e as 23h00, na quinta e sexta feira, começando no sábado e no domingo ao meio-dia, terminando às 23h00 no sábado e às 21h00 no domingo. Na Praça dos Claras, na quinta e sexta-feira o horário é alargado mais uma hora, em relação à Praça 5 de Outubro, estando aberto das 18h00 às 24h00. No sábado começa pelas 12h00 terminando às 24h00 e no domingo tem o mesmo horário da Praça 5 de Outubro, das 12h00 às 21h00.