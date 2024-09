"Os melhores figos são os que se comem directamente da figueira"

A propósito de mais uma edição da Feira dos Frutos Secos, de 3 a 6 de Outubro, em Torres Novas, Bruno Violante, gerente da empresa "Estofador O Violante", recorda que o seu avô paterno Manuel Violante, também conhecido como O Caldas, seguindo a tradição local, usava figos para fazer licor e aguardente. "Muitas vezes, na minha infância, eu ajudava-o. Bons tempos".

Apreciador de figos, tanto brancos como pretos, diz que os melhores são os apanhados directamente da figueira e comidos no momento, como fez várias vezes ao longo da vida, regressando nessas alturas às boas memórias da infância. Apreciador de passas e de frutos secos, em geral, consome-os regularmente o longo do ano.

A sua empresa Estofador O Violante", tem como principal actividade o restauro de todo tipo de estofo, tanto no ramo automóvel como no sector do mobiliário, não havendo nenhum serviço em especial pelo qual seja procurada. "Deparamo-nos todos os dias com peças diferentes o que leva a um grande desafio e destreza de execução", refere.

A localização da empresa na Rua de Santo António 8C, na zona antiga de Torres Novas, não constitui actualmente uma vantagem especial, diz Bruno Violante.

"A vantagem mesmo é a cidade, em si, ser segura e com muitos espaços de lazer, porque a nível empresarial fica um pouco aquém de uma procura de serviços e mesmo de uma movimentação de pessoas que possa ajudar o comércio".

Sobre o que poderia ser feito para melhorar as condições para as empresas, não refere nada em especial, mas é crítico da forma como o dinheiro público é aplicado. "Somente os nossos governantes, tanto locais como nacionais podem melhorar a situação… a nossa carga fiscal é enormíssima e os nossos impostos não se vêm aplicados da melhor forma", sublinha.