Normas e regulamentos são essenciais nos lares, mas o fundamental é o amor e a compreensão

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o 1.° de Outubro como o Dia Internacional do Idoso​, com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

A decisão foi tomada há trinta anos e de então para cá, o número de pessoas idosas aumentou, tanto em Portugal como no mundo. E irá continuar a aumentar.

Estima-se que nas próximas três décadas o número de idosos em todo o mundo mais que duplicará, ultrapassando 1,5 mil milhões de pessoas em 2050. E Portugal, em 2050, deverá ter 32% da sua população na faixa etária dos 65 anos e mais.

Faz sentido continuar a sensibilizar a sociedade para o problema e muito mais ainda quando, apesar de todas as medidas já tomadas, há cada vez mais idosos abandonados ou a passar dificuldades.

Uma dos sectores que mais tem crescido é do apoio a pessoas idosas. Lares, residências seniores, cuidadores, tentam ser alternativa a famílias que não conseguem dar o apoio essencial aos seus idosos.

As ofertas de serviços não são todas iguais. Algumas são desadequadas, outras são boas em termos funcionais mas o que têm a nível técnico e profissional nem sempre tem correspondência a nível de afectos de, compreensão e de humanidade.

As leis, regras, regulamentos, padronizam as exigências mínimas, mas não podem definir critérios essenciais à vida das pessoas idosas. Um gesto, uma palavra, uma atenção, valem muitas vezes que mais ou menos dez centímetros de altura de azulejos numa parede de uma casa de banho ou três centímetros de altura de uma porta.

As instituições que se mostram nas páginas de O MIRANTE, anunciando os seus serviços, são das que não temem abrir as suas portas a quem as quiser visitar ou os seus corações a quem nelas vive. Para elas, o dia do idoso é todos os dias a todas as horas.