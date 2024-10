Para dar o melhor aos animais de companhia é essencial conhecer os serviços que existem

Em Portugal já há mais de quatro milhões de animais de companhia, com a curiosidade de haver mais cães do que gatos.

ESPECIAL DIA DO ANIMAL - EDITORIAL

Há mais de quatro milhões de animais de companhia registados em Portugal e, como curiosidade, diga-se o há mais cães registados do que gatos. Infelizmente continua a haver animais de companhia, não registados, embora grande parte deles não sejam maltratados.

Nesta edição de O MIRANTE, divulgamos serviços de clínicas e empresas que se dedicam ao bem-estar animal e que se orgulham de o mostrar publicamente. Para quem tem animais de companhia é importante conhecer mais ofertas de serviços, mesmo quando se é cliente de outros prestadores de cuidados e fornecedores.

A diversidade é importante para se poderem fazer as melhores opções. E quem gosta dos seus animais está sempre à procura do melhor que lhes pode proporcionar, seja em questões de saúde, alimentação, ou outras. E há sempre uma ou outra novidade a conhecer.