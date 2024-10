Dia Internacional do Idoso é uma data especial na Fonte Serrã

O Dia Internacional do Idoso, que se celebra a 1 de Outubro, é sempre uma data especial, para nós, e deveria sê-lo para todos.

Ser idoso é ter uma história de vida marcada de aprendizagens e lições. É conhecer pessoas, criar laços e memórias. É aprender a ganhar, mas também a perder.

À medida que se vai crescendo, aprende-se a reconhecer a importância da valorização do Ser Humano e da idade como símbolo de sabedoria e respeito.

Envelhecer traz consigo as suas fragilidades é certo, mas resta-nos encará-las e respeitá-las.

Um Lar de Idosos também é isso. Para além do cuidar é importante reconhecer a identidade da Pessoa Idosa como ser único e especial, respeitando-a sempre. Ter uma escuta activa e senti-la presente.

A nossa missão será sempre cuidar com o maior respeito pela identidade de cada utente que nos chega.

A Fonte Serrã deseja que todos tenham Um Feliz Dia do Idoso!

Amélia Silva (Directora Financeira).