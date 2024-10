Soltram celebra o Dia do Idoso promovendo o bem estar e a actividade física

A Soltram é uma Residência Sénior integrada no parque florestal do Tramagal, sendo a sua principal actividade o cuidado individualizado e permanente à pessoa idosa.

A promoção de actividades que proporcionam o bem-estar físico e mental dos idosos é uma preocupação constante nas suas rotinas diárias e por isso, o Dia do Idoso, que se assinala a 1 de Outubro, é sempre comemorado com um dia de passeio e convívio no exterior, com a participação dos utentes e da equipa de colaboradoras, que muito se esforçam para que tudo funcione correctamente, permitindo criar um ambiente de solidariedade e qualidade.

Para a Soltram, ser idoso é um privilégio que muitos não conseguiram alcançar e por isso, para além dos dias especiais, como o Dia Internacional do Idoso, também no dia a dia, os seus profissionais trabalham para homenagear os utentes que o conseguiram e proporcionar-lhe os melhores cuidados.

O Dia Internacional do Idoso foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Com o rápido desenvolver da ciência, nas últimas décadas, o ser humano viu-se protegido com novos medicamentos e tratamentos para doenças, que há um século eram responsáveis por muitas mortes e doenças crónicas. E com o desenvolvimento tecnológico, há hoje mais equipamentos e conhecimentos que permitem melhorar as condições de higiene e saúde.

A longevidade aumentou e as exigências dos “novos idosos” são também maiores. Daí a importância da acção da Soltram que tem vindo a modernizar-se e a adaptar os seus equipamentos para proporcionar uma maior dignidade, qualidade, bem-estar e alegria, àqueles que foram abençoados com longos anos de vida.