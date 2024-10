TaxiCão apresenta projecto e site nos Jardins de Infância

Em Dia Mundial do Animal, que se assinala a 4 de Outubro, o TaxiCão leva novamente aos jardins de infância a sua cadela Cindy para apresentar o projecto às crianças e ao mesmo tempo divulgar aos educadores e pais o seu site www.taxicaomildog.pt.

Durante a apresentação as crianças podem interagir com o animal, fazer perguntas à responsável do projecto, perceber para que serve um táxi de animais de companhia e, principalmente, serem sensibilizados para a causa animal, porque as crianças são os Homens de amanhã e grande parte também tem animais em casa.

É a partir da interacção com os animais que as crianças desenvolvem responsabilidade, compaixão e empatia, mas os benefícios de um animal também se estendem aos adultos, representando uma importante terapia e melhorando a sua saúde física e mental.

É por isso que o projecto Mildog, que tem como referência o TáxiCão, lançou recentemente o seu site, no sentido de dar a conhecer um conjunto de serviços a pensar no bem-estar do animal, bem como chegar a mais pessoas, que encontram aqui um importante apoio e acompanhamento ao seu patudo. Saiba mais em https://www.taxicaomildog.pt.