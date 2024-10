Afirmar “A Trela Amarela” como o melhor “Pet Hotel” da região de Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

ESPECIAL DIA DO ANIMAL

O Hotel para cães e gatos “A Trela Amarela”, localizado na aldeia do Secorio, em Santarém, conta com 21 quartos de hotel para cães, 10 quartos de hotel para gatos, e apresenta ainda os serviços de creche para cães, treinos de obediência básica, banhos, tosquias e transporte de animais.

A ambição da proprietária, Joana Vilela, que há 10 anos trocou Lisboa pelo Secorio para se dedicar ao desenvolvimento do projecto, que já criou dois postos de trabalho permanentes, é o de afirmar “A Trela Amarela” como o melhor “Pet Hotel” de toda a região de Santarém, quer ao nível das instalações, quer ao nível da qualidade dos serviços prestados.

A Trela Amarela foi construída de raiz numa zona agro-florestal e dá resposta às necessidades básicas dos cães permitindo-lhes socializar, correr e brincar numa zona de campo totalmente vedada e segura.