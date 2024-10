Secular Feira de Santa Iria regressa a Tomar mais amiga dos peões

A Feira de Santa Iria está de volta a Tomar entre os dias 18 e 27 de Outubro, apresentando-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura. O tema foi abordado na reunião do executivo municipal de segunda-feira, 14 de Outubro, com o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a deixar o convite para que todos visitem o certame. O autarca referiu que a Feira de Santa Iria é um dos maiores eventos do ano na cidade, acrescentando que o certame “naturalmente” tem vindo a sofrer alterações com o tempo, estando hoje essencialmente assente nas tasquinhas, nos espectáculos e nos divertimentos, entre outras atracções.

Para permitir que as pessoas possam circular com mais segurança, o autarca informou que este ano vai ser proibido o trânsito na Avenida Norton de Matos, entre a rotunda Alves Redol e a rotunda do Quartel dos Bombeiros, nas sextas-feiras à noite e nos sábados a partir da tarde. “Acima de tudo que sejam 10 dias de diversão, convívio, celebração e de economia para quem lá estará profissionalmente ou associativamente”, desejou Hugo Cristóvão.

O cartaz musical da edição deste ano conta com artistas como Cláudia Martins & Minhotos Marotos, Para Sempre Marco e Diogo Piçarra. Durante dez dias, desde o Mercado Municipal, passando pela Rua dos Arcos até à Várzea Grande, a feira inclui um parque de diversões e restauração no mercado, várias tasquinhas tanto no passadiço como na Várzea Grande, produtos locais, comércio diverso, artesanato e a tradicional Feira das Passas localizada junto ao tribunal. Além disso, haverá exposições e muita animação itinerante, bem como espectáculos no palco da Várzea Grande.

Na noite de 18 de Outubro sobem ao palco da Várzea Grande o grupo Cláudia Martins & Minhotos Marotos, terminando a noite com a actuação do DJ Curra. No sábado, dia 19, à tarde, actuam o Rancho de Carregueiros e Pé na Música dos Brasões, no Convento de S. Francisco. À noite, o destaque vai para o grupo de tributo a Marco Paulo “Para Sempre Marco” e o DJ Rokas a fechar o serão.

No domingo, 20, dia de Santa Iria, de manhã há missa na Igreja de São João Baptista com o Patriarca Cardeal de Lisboa D. Manuel Clemente, seguindo-se a procissão por algumas ruas do centro histórico e o lançamento de pétalas ao rio Nabão, na Ponte Velha. À tarde realiza-se uma Conferência na Igreja Santa Maria dos Olivais, presidida por D. Manuel Clemente, inserida no Jubileu dos 50 anos da Diocese de Santarém.

A animação prossegue até domingo, 27 de Outubro, com um programa de animação musical com actuações da Tuna e Coro da Universidade Sénior de Tomar, Nuno Ricky, Kapa Negra, Tuna Templária e Cavaleiras de Sellium, Banda Réplika, SEDE, FH5 e DJ Tiago, Rancho da Linhaceira, Desafinações, Diogo Piçarra, DJ Barral e Banda Iria.