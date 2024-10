Restauração, produtos regionais, animação e música na Feira Nova de Santa Iria em Ourém

A centenária Feira Nova de Santa Iria vai regressar a Ourém para mais uma edição repleta de animação e actividades. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Ourém, decorre entre 24 a 27 de Outubro no Centro Municipal de Exposições e Parque da Cidade António Teixeira.

O Centro Municipal de Exposições será o palco onde os visitantes poderão explorar uma grande diversidade de produtos e serviços, além de espaços de restauração dinamizados por associações locais. Conta também com carrosséis, carrinhos de choque, postos de venda de farturas, pipocas e muito mais.

A animação estará garantida com música, espectáculos e várias surpresas. Entre os artistas convidados, destacam-se Piruka, Emanuel, Quim dos Apitos, In-The-Cisos, Dj Rafa-L e a Banda Acesso.

Este ano, a feira também terá um espaço dedicado ao tema “Javali: Impactos na Caça e no Ecossistema”, que incluirá um debates no sábado, 26 de Outubro, pelas 14h30.

No domingo à tarde, a partir das 16h00, decorrerá a primeira edição do desfile de moda inclusivo “Ourém Moda para Todos”, onde os objectivos são desfilar e aprender a conviver com as diferenças. A inauguração oficial da Feira Nova de Santa Iria está agendada para sexta-feira, dia 24 de Março, às 18h00, abrindo portas a uma tradição secular, que remonta ao início do século XX.