Secular Feira dos Santos está de regresso ao Cartaxo

A Feira dos Santos, uma das feiras tradicionais mais antigas e concorridas do país, regressa à cidade do Cartaxo de 31 de Outubro a 3 de Novembro por ocasião do Dia de Todos os Santos. Em paralelo, decorre mais uma edição da ExpoCartaxo, no pavilhão de exposições, com uma grande diversidade de agentes económicos do concelho.

A primeira noite dos habituais concertos é dedicada ao fado com Marco Rodrigues e as noites seguintes à música tradicional portuguesa com a banda D’Vinus e ao rock com os Vinyl Rock Covers. A seguir aos concertos há outro tipo de música com actuação de DJs.

Na Feira dos Santos são vendidos frutos secos, produtos da época, artesanato, água-pé, vinhos e há tasquinhas e restaurantes com gastronomia variada. Habitualmente a Feira atrai milhares de visitantes, tanto de localidades do concelho como de outros locais.

Durante o certame actuam o Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge, Rancho Regional de Vale da Pedra, Rancho Folclórico da Casa do Povo da Ereira e Rancho Folclórico da Freguesia da Lapa. A Orquestra da Sociedade Filarmónica Cartaxense actua no sábado, dia 2, à tarde.

Tintus Brass Band, Os Besouros e Bandinha da Ereira, bem como outros artistas, integram o programa que pode ser consultado online. A feira tem ainda uma vertente taurina com largadas de touros, vacada e a corrida de touros no feriado de Todos os Santos, a 1 de Novembro.

A primeira Feira dos Santos de que há registo terá sido no século XVII, na Quinta do Senhor Jesus, então Quinta do Moinho da Fonte, célebre pelos milagres do Santo Cristo, situada próximo do cemitério. A feira era inicialmente instituída no terceiro domingo de Agosto.