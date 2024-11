Esta edição de O MIRANTE celebra o 37º aniversário com um caderno especial que aborda um tema que interessa a todos os leitores: Memórias e Tradições.

37 anos de jornalismo valorizando as pessoas memórias e tradições

Esta edição de O MIRANTE celebra o 37º aniversário com um caderno especial que aborda um tema que interessa a todos os leitores: Memórias e Tradições. Para isso desafiámos alguns dos nossos parceiros, entre líderes empresariais, associativos e políticos, a falarem do tema respondendo às nossas questões. Esta é a edição semanal que encarta a edição de aniversário que, pela primeira vez em 37 anos, é distribuída dias antes da data comemorativa. As duas edições totalizam 128 páginas.