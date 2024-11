Faço tudo com base na ética, moral, responsabilidade, respeito pelo outro e na solidariedade

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Sempre no melhor lado da memória. Aquele lado de quem guarda recordações alegres, emocionantes e ricas. Nessas memórias, sou elefante. As más ficam por pouco tempo e apenas enquanto tenho alguma coisa a aprender com elas.

Qual a melhor memória que guarda?

O nascimento das minhas filhas.

E a pior?

A morte dos meus avós. E os ataques de 11 Setembro nos EUA, que mudaram o mundo em que vivemos.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Por acaso, não. O meu trabalho tem-me exigido lidar com muitas pessoas, em situações e momentos muito diferentes. Acho que adquiri algum treino no reconhecimento das pessoas e na rapidez em as identificar.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

A coluna militar, que saiu de Santarém no 25 de Abril, chefiada por Salgueiro Maia, a caminho de Lisboa, e que terminou no Quartel do Carmo, com a rendição de Marcelo Caetano. Também são impactantes a Feira da Agricultura e o Festival de Gastronomia, porque dão prestígio a Santarém e ao Ribatejo. Destaco ainda a Feira do Cavalo, na Golegã.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Um memorial aos médicos, enfermeiros e outros profissionais, que combateram a pandemia da Covid-19 com muito sacrifício a vários níveis.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para que são nomeadas ou eleitas?

Nunca ocupei nenhum cargo político até hoje, por isso não posso responder a essa questão.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que são entraves ao desenvolvimento. O que pensa das tradições?

São um importante património cultural, familiar, social das nossas comunidades. Funcionam, muitas vezes, como ensinamentos e podem ajudar-nos a preparar novos desafios. Não vejo, portanto, entraves nas tradições. Antes, vejo oportunidades. Oportunidades para nos desenvolvermos.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir? E há alguma que já não faça sentido?

Por vezes, no dia de Todos os Santos, em criança, andava de casa em casa, batendo às portas e pedindo pão por Deus.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

Celebrar o Natal com a família.

O que faz no seu dia-a-dia, apenas por uma questão de tradição?

Nada. Faço tudo com base na ética, na moral, na responsabilidade, no respeito pelo outro e na solidariedade.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Excelente iniciativa que nos faz sentir parte de uma grande família ribatejana.

E que tema sugeria para o próximo?

A sustentabilidade como um todo. Muitos ainda vêem a sustentabilidade apenas como saber separar o lixo correctamente. O Acordo de Paris, em 2015, assinado por 195 países, marcou uma nova era e o início da atenção para a sustentabilidade. Foram aí que ficaram definidos os 17 objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e as metas comuns.

Quer acrescentar algo?

Obrigado a O MIRANTE e aos seus profissionais pelo óptimo trabalho feito em prol da nossa região do Ribatejo e da cidade de Santarém, em particular.