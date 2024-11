Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

A nossa memória é muitas vezes selectiva. No entanto, no meu caso, será próxima do elefante, sobretudo quando são recordações que nos marcaram.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

As boas memórias são as que ficam e nos dão bem-estar, mas as más podem ser ensinamentos para o futuro.

Qual a melhor memória que guarda?

Serão muitas e estão relacionadas com aspectos familiares e profissionais. Nascimento de um filho, reuniões familiares e de amigos verdadeiros, contribuição para o bem-estar de um doente, reconhecimentos dos nossos pares em relação ao nosso trabalho, etc...

E a pior?

A morte de um irmão em idade jovem.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Já aconteceu sobretudo com colegas de liceu que, pelo afastamento temporal em relação a essas memórias mais antigas, vimos a saber novos dados que na altura nos passaram despercebidos.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Acho memorável a “Alma Ribatejana” que para um beirão (meu caso) reflecte a personalidade bem vincada de numa região única no panorama nacional.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Aqui no Ribatejo teria que ser um memorial ao povo ribatejano, pela sua identidade própria dentro do contexto Nacional.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

Assumir um cargo de influência altera muitas vezes o comportamento das pessoas que são eleitas ou nomeadas e as memórias anteriores, apesar de sempre presentes, são esquecidas, por vezes, de modo não consciente.

O que pensa das tradições?

As tradições devem ser preservadas e incentivadas porque fazem parte da história de um povo, fazendo parte do nosso passado.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir. E há alguma que já não faça sentido?

Não me lembro de algo que tenha deixado de ser importante relativamente a hábitos e tradições.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

A tauromaquia.

O que faz no seu dia-a-dia, apenas por uma questão de tradição?

A tradição do meu dia-a-dia tem que ver com o empenho na minha actividade profissional, na relação médico-doente e na evolução e aperfeiçoamento na nossa atitude ao longo do tempo.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Acho interessante porque permite conhecer uma outra face de todos nós.

E que tema sugeria para o próximo?

O futuro que queremos para a nossa região.

Quer acrescentar algo?

Congratular o Mirante por estas iniciativas.