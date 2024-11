Há projectos que ninguém estranha mas para os concretizar foi preciso romper barreiras e combater “capelinhas”

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Considero que tenho uma memória de elefante. Gosto de ser rigoroso com os factos e por este motivo tenho a capacidade de memorizar tudo e dificilmente me esqueço.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

Guardo as boas e as más. A diferença é que valorizo as boas. As más muitas vezes servem de lição, de aprendizagem e de crescimento. Não guardo rancor ou ressentimento pelas memórias más, sigo em frente.

Qual a melhor memória que guarda?

Várias. O nascimento das minhas filhas, o meu casamento, a festa de aniversário dos 90 anos das minhas avós, o terminar o curso em Coimbra, a eleição como presidente de câmara em 2017 e a reeleição em 2021. Guardo também memórias dos amigos que fiz ao longo da vida e que mantenho, a abertura da praia fluvial em Constância, a concretização da extensão de saúde em Montalvo e a instalação da fibra óptica em Santa Margarida.

E a pior?

A morte do meu avô Manuel Fernandes de Oliveira em 1996, com apenas 68 anos, num acidente de mota. Eu tinha apenas 11 anos quando faleceu. Foi a primeira perda que senti na minha família. Não era por ser meu avô, mas era um bom homem. Amigo do seu amigo, sempre disponível para os outros. Foi um bom pai, um bom marido, um bom avô e um bom cidadão. Ainda hoje tenho pena que não nos tenha visto crescer, estudar, casar, que pudesse ter conhecido os bisnetos.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Como tenho uma boa memória é algo que acontece com frequência. Eu conto como foi, mas normalmente os meus interlocutores já não conseguem lá chegar. Normalmente dizem: pois, deve ter sido assim como dizes.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Existem vários, mas destacaria a concretização de projectos intermunicipais em diversas áreas e a sua importância para a região. Hoje já ninguém estranha a realização destas iniciativas, mas foi preciso romper com muitas barreiras, combatendo o velho pensamento das “capelinhas”.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Faria um memorial público de homenagem ao poder local como um todo que desde 1976 tem desenvolvido os diversos territórios, muitas vezes sem recursos e com enormes dificuldades. O poder local foi umas das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

Não sofro de má memória. Assumo os erros, reconheço o que está mal e não me faço de esquecido. Aqui por Constância a má memória é algo que afecta mais o principal partido da oposição.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento. O que pensa das tradições?

As tradições fazem parte da nossa história. E para construirmos o presente e o futuro precisamos de conhecer o passado. Mas tem que existir um equilíbrio. Dou o exemplo das nossas Festas do Concelho/Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. A base da nossa festa é a devoção dos marítimos a Nossa Senhora, foi desta forma que a festa nasceu e cresceu. Temos que conciliar sempre a parte religiosa com a parte pagã. Isso é conseguido através de um diálogo com o senhor Padre Nuno Silva. O fundamental é o bom senso para não extremar posições e têm que existir cedências.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Acho interessante que através de um simples questionário possamos deixar os nossos apontamentos e a nossa visão sobre temas sempre actuais.

Quer acrescentar algo?

Parabéns ao jornal O MIRANTE pelo 37.º aniversário e pelo trabalho que tem desenvolvido na região.