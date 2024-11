Os dias mais importantes da vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos o que queremos fazer com ela

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória e porquê?

Em memória seletiva. O cérebro não pode armazenar toda a informação que lhe chega. Precisa de apagar algumas. Acho que consigo fazê-lo.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

Guardo as boas. Selecciono as más mais relevantes. É bom ter uma memória fraca para as coisas negativas da vida.

Qual a melhor memória que guarda?

Os dias mais importantes que temos na vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos o que queremos fazer com ela. Descobri cedo a vocação.

E a pior?

A morte do meu pai. Morreu com 40 anos. Eu tinha 18.

Já lhe aconteceu estar com alguém que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se de forma muito diferente?

Sim. Estive com um amigo meu de Santarém, encarcerado durante seis horas na cabine dum teleférico, numa pista de ski na Roménia (na altura em que a Roménia era mais pobre que Portugal). Entrámos em hipotermia. Foi tão traumatizante que me esqueci como foi feito o resgate.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região?

No passado recente, o papel da Escola Prática de Cavalaria e do capitão Salgueiro Maia tanto no golpe de estado do 25 de Abril como no 25 de Novembro. Mudou a vida do país e da nossa geração. E é o espelho das contradições deste país: o homem que derrubou uma ditadura, é depois colocado a trabalhar numa prisão….

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Dedicava-o à empresa Renova e aos seus gestores. Uma empresa altamente concorrencial conseguiu transformar um rolo de papel higiénico num artigo de luxo. Admiro e respeito muito os valores que os seus gestores comungam: descrição; frugalidade e seriedade. Seria um memorial que a partir do seu exemplo homenageasse todas as empresas da região.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para que são nomeadas ou eleitas?

Não creio que tenham má memória. Os cargos que exercem obrigam-nos a pensar em novos problemas e novas causas.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento. O que pensa das tradições?

Conciliar os novos valores civilizacionais com a tradição é condição necessária para um desenvolvimento social harmonioso e sem grandes clivagens. São fundamentais para consolidar uma transição geracional estruturada e sem grandes rupturas.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir?

Deixei de brincar ao Carnaval.

E há alguma tradição que já não faça sentido?

Todas fazem sentido desde que a sociedade as justifique. Pôr em causa uma tradição por questões ideológicas é uma manifestação de tirania que abomino.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

O jantar de Natal com a família.

O que faz no seu dia-a-dia, apenas por uma questão de tradição?

Tento colocar vida nos dias, e não dias na vida. Por isso a tradição não os influencia.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

É uma iniciativa interessante. Obriga-nos a reflectir sobre temas que normalmente não abordamos no nosso dia-a-dia.

E que tema sugeria para o próximo?

Seria curioso colocar os leitores a abordar temas politicamente incorrectos ou fracturantes. Obrigá-los a despir-se dos preconceitos. Não sei se a direcção de O MIRANTE teria muita adesão à iniciativa.

Quer acrescentar algo?

Que a redacção e direcção de O MIRANTE passem mais um ano com muito trabalho, boas iniciativas e saúde.