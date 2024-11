Os políticos são pessoas como quaisquer outras e não é por serem eleitos que passam a ter má memória

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

De facto, já aconteceu comigo mesmo. Foi quando, passados mais de 30 anos, encontrei um velho amigo que partilhou a minha primeira missão naval no âmbito da NATO, em 1975, e me recordou um episódio vivido na nossa estadia em Norfolk nos Estados Unidos da América. Quando estávamos a passear numa avenida fomos abordados por um casal português que nos convidou para ir jantar a sua casa e quando lá chegámos nos deparámo-nos com um extraordinário jantar de marisco.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Infelizmente na nossa região nos últimos 68 anos não consigo enumerar um, tal tem sido o abandono que a mesma tem sofrido durante este período.

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Estou incluído nos dois lados: memória de elefante para aqueles que me tentam destruir, memória de galinha para aquilo que faço de melhor para os que necessitam da minha ajuda.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

Guardo as duas porque as duas são importantes em todos os dias da nossa vida. As más para tentar que não voltem a acontecer, as boas para as poder saborear ao longo da vida.

Qual a melhor memória que guarda?

O dia em que nasceu a minha primeira filha.

E a pior?

A notícia da morte dos meus pais.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Às bombeiras e bombeiros voluntários do meu país. São mulheres e homens que diariamente abdicam do conforto seu lar e da sua família para tudo darem sem nada receberem em troca na ajuda ao próximo.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

Não concordo com essa visão. Os políticos são pessoas como quaisquer outras e não quero acreditar que pelo facto de terem sido eleitos ou nomeados para exercer funções passem a ter essa má memória.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento? O que pensa das tradições?

Na minha opinião as tradições nunca serão entraves a qualquer desenvolvimento. A existência de muitas dessas tradições possibilitam a todos um melhor conhecimento de um passado que importa não esquecer.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

A noite de consoada em família.

O que faz no seu dia-a-dia, apenas por uma questão de tradição?

No meu dia-a-dia não faço nada por tradição.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Acho que é uma boa ideia, que devem prosseguir.

E que tema sugere para o próximo?

Que ideia tem para o desenvolvimento da nossa região?.