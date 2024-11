É desconcertante estar com alguém que não se recorda da mesma maneira de algo que vivemos juntos

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Já me aconteceu e é desconcertante, porque não é agradável não recordar da mesma maneira algo que vivemos juntos.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

A vinda de vários Papas à região, Fátima, pelo reconhecimento aquele Santuário enquanto local de fé e devoção para milhões de pessoas.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Seria dedicado aos incêndios florestais e à resiliência dos Maçaenses. Parece-me que não carece de grande justificação esta escolha, considerando aquilo que Mação tem vivido a este nível.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para que são nomeadas ou eleitas?

Não concordo com a afirmação.

Há quem tenha, memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

No meio. Para alguns assuntos tenho memória de galinha. Para outros, depende do assunto em questão.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas? E gostava que fosse diferente?

Está ela por ela, como se costuma dizer. Algumas guardo, mas gostaria que assim não fosse! No entanto, tento guardar mais as boas!

Qual a melhor memória que guarda?

O nascimento dos meus filhos.

E a pior?

A morte do meu pai.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento? O que pensa das tradições?

As tradições são importantíssimas. Nunca nos podemos esquecer de onde vimos, onde vivemos e para onde vamos. As vivências das populações são fundamentais para que se possa perspectivar o futuro.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir? E há alguma que já não faça sentido?

Não.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

A celebração Pascal na minha Terra, em todas e nas suas várias dimensões.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Aproveitando o tema deste ano acho que poderá ser uma tradição a manter.

E que tema sugeria para o próximo?

O desenvolvimento da região e a coesão territorial.

Quer acrescentar algo?

Apenas desejar os parabéns a O MIRANTE por tudo o que tem feito pelo desenvolvimento da região.