Muitas vezes a comunicação social é a melhor companhia para idosos ou doentes que vivem sozinhos ou isolados

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento? O que pensa das tradições?

As tradições são fundamentais para mantermos as boas memórias e também podem constitui-se como um catalisador para adquirimos e fomentarmos novas tradições. Gosto de tradições; de manter o contacto com os amigos e a família. Para mim a tradição é manter o contacto, estar feliz e por perto.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

A comemoração do Natal.

O que faz no seu dia a dia, apenas por uma questão de tradição?

Beber café.

Que tema sugere para o próximo ano?

Para o ano o tema poderia ser, o Ensino Superior na Região.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

Penso que a má memória já existia, mesmo antes das pessoas assumirem um cargo. Todavia, às vezes dá jeito a essas pessoas ter um “alzheimer selectivo”.

Há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Tenho as duas memórias. A memória de galinha, para me esquecer de coisas menos boas… e a de elefante para me (re) lembrar das aprendizagens, das coisas boas que me aconteceram, dos desafios ultrapassados e das conquistas alcançadas.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

As memórias boas ajudam-nos a crescer e a mostrar-nos que quando queremos algo conseguimos. Mas todas as memórias são importantes. A minha melhor memória é a do nascimento do meu filho. A minha pior é a da morte da minha avó.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Já me aconteceu estar com colegas que foram da minha turma na Escola Secundária Sá da Bandeira que me disseram que tinham estudado comigo e não me recordo deles.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Para mim foi a realização da primeira Scalabis Night Race, quando estava grávida do meu filho, sendo que, no mesmo dia se realizou o primeiro Dia Aberto do Politécnico de Santarém. As ruas de Santarém encheram-se de vida e de cor e vi, por exemplo, pessoas a chorar quando passaram na Porta de Armas, porque se lembravam de ter estado na tropa em Santarém. Outros acontecimentos memoráveis foram a abertura do Hospital Distrital de Santarém, quando ainda era miúda; a abertura dos primeiros hipermercados; a realização da Feira Nacional de Agricultura; a reconstrução de monumentos históricos, e a abertura da Casa do Benfica de Santarém.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Gostava que existisse um memorial do Ensino Superior em Santarém, nomeadamente do Politécnico de Santarém, com a sua história desde o início da sua criação até aos dias de hoje. A escolha é óbvia, já que trabalho no IPSantarém há muitos anos…

Quer acrescentar algo?

Quero agradecer a O MIRANTE por manter a comunicação activa na região, uma vez que, infelizmente, muitas vezes a comunicação social é a melhor companhia para idosos ou doentes que vivem sozinhos ou que se encontram isolados.