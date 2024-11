Propunha um memorial às mulheres pela sua capacidade criadora, transformadora e resiliente

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Definitivamente na dos humanos, com todas as suas virtudes e limitações.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

Todas fazem parte da história. Convivo bem com todas.

Qual a melhor memória que guarda?

As gargalhadas dos filhos, em qualquer idade deles, constituem sempre memórias óptimas e retemperadoras!

E a pior?

Essa fica mesmo para mim.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Não me recordo…

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

A chegada do comboio, no século XIX, foi um momento essencial para a transformação da região. A construção da Ponte Marechal Carmona e o primeiro troço da A1 (as primeiras de toda a região de Lisboa) também foram outros marcos importantes. Mais recentemente, sem dúvida, a construção dos caminhos ribeirinhos que continua, transformando completamente a nossa relação com o Tejo.

Se pudesse propor a construção de um memorial público seria dedicado a quê ou a quem?

Às mulheres, pela sua capacidade criadora, transformadora e resiliente, seja em que época ou geografia da História e da actualidade.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para os quais são nomeadas ou eleitas?

É mais um mito, a que só o exercício colectivo da cidadania porá termo.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento? O que pensa das tradições?

Ajudam a criar sentimentos de comunidade, mas não são imunes a transformações, claro. Tal como a sociedade.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir? E há alguma que já não faça sentido?

As que deixam de fazer sentido acabam naturalmente.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

Não sei se pode ser classificado como tradição, mas na senda judaico-cristã que enforma a Europa o “respeito pelo outro” faz parte do nosso ADN comum.

O que faz no seu dia-a-dia, apenas por uma questão de tradição?

Nada.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Significa que continua vivo e enérgico, o que nos dias que correm, na imprensa regional, é obra!

E que tema sugeria para o próximo?

O futuro.

Quer acrescentar algo?

Saúdo todas e todos os leitores d’O MIRANTE, bem como os seus profissionais que continuam a acreditar na função essencial do jornalismo para uma sociedade saudável e livre. Parabéns!.