Os maus exemplos têm prejudicado imenso a figura política e a democracia

Diz-se que há quem tenha memória de elefante e quem tenha memória de galinha. Onde se coloca em termos de memória?

Respondo com convicção que tenho memória de elefante. Sinto-o quando falo com pessoas sobre a minha infância, sobre histórias de vida, sobre acontecimentos.

Existindo boas e más memórias, guarda mais das primeiras ou das segundas?

De ambas. Com as primeiras suporto as segundas, e são um bom antídoto para manter o sorriso e o gosto pela vida.

Qual a melhor memória que guarda?

Como mais antiga, em tenra idade, o correr para os braços da minha mãe quando ela regressava do trabalho. Como mais recente o nascimento dos meus netos.

E a pior?

Tenho um vasto registo… mas optarei por situações que me levaram à desilusão em relação ao comportamento de algumas pessoas e à forma como se enquadram na vida.

Já lhe aconteceu estar com um amigo ou familiar que viveu um acontecimento consigo e que não recorda nada do que se passou, ou recorda-se dele de forma muito diferente?

Não recordo nenhuma situação em especial. Mas fruto de conhecer, pela vida autárquica intensa de 31 anos, centenas de pessoas com casos particulares, de convívios, em localizações e situações das mais diversas, quando passados anos me encontram e fazem a pergunta simples, “lembra-se?”, confesso que por vezes dou uma grande volta para me lembrar. Mas por norma chego lá! E um forte aperto de mão ou um abraço selam o encontro.

Que acontecimentos considera memoráveis na vida da região e porquê?

Escolherei com convicção a elevação de Torres Novas a cidade, que em 2025 comemorará o seu 40º aniversário. Porque representa a grande conquista do Poder Local e o desejo e o compromisso de afirmação no território, como município que trabalha no dia-a-dia para um concelho com qualidade de vida e para o desenvolvimento socio-económico regional.

Se pudesse propor a construção de um memorial público, seria dedicado a quê ou a quem?

Proporia a construção de um memorial público dedicado ao voluntariado social através da Instituições Particulares de Solidariedade Social, como os Lares, centros de dia ou creches. Fazem um trabalho fabuloso, discreto positivamente sentido por milhões de portugueses e com uma gestão económica melhor que a do Estado central.

Diz-se muitas vezes que as pessoas em cargos políticos têm má memória. Considera que já tinham má memória antes ou é um problema provocado pelos cargos para que são nomeadas ou eleitas?

Admitir isso seria desvirtuar o serviço público e sentido nobre de responsabilidade que se espera de quem exerce cargos políticos. Os maus exemplos têm prejudicado imenso a figura política e a democracia.

Há quem seja defensor das tradições e há quem ache que as tradições são entraves ao desenvolvimento. O que pensa das tradições?

As tradições representam as memórias de um povo e a sua história, ao nível nacional e muitas ao nível local. Esquecê-las, sendo boas, com maior ou menor ênfase, acho que é apagarmos progressivamente o nosso passado em termos geracionais.

Há alguma tradição que tenha deixado de seguir? E há alguma que já não faça sentido?

Estamos a falar de um vasto leque e não me é fácil identificar alguma que tivesse deixado de seguir. A título de exemplo, continuo a preparar em casa algumas guloseimas para dar às crianças que me batem à porta no “dia dos bolinhos” no Dia de Todos os Santos.

Qual a tradição que nunca deixará de respeitar?

Sem dúvida o Natal e o espírito que o envolve.

O que faz no seu dia-a-dia apenas por uma questão de tradição?

O Homem é um animal de hábitos e cada um tem os seus. São inúmeros gestos num programa horário de manhã à noite que serão repetidos, com excepção em período de férias. Mas deixo um: antes de sair de casa, visitar no seu habitat o meu Loky, cão fiel e amigo, para ver se está tudo bem com ele.

O que acha desta tradição de O MIRANTE assinalar cada aniversário pedindo aos seus leitores e anunciantes que partilhem as suas opiniões sobre um determinado tema?

Acho interessante, também como forma de reforçar a interligação com os leitores.

E que tema sugeria para o próximo?

Talvez sobre a Amizade, já que está muito deteriorada neste mundo…

Quer acrescentar algo?

Formular o desejo de que as tradições incluam precisamente a palavra amizade!.