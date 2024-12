Actividade física acessível para todos com o Fitness Factory de Almeirim

O Fitness Factory Almeirim foi criado por Pedro Mateus, sócio gerente e director de clube, com o objectivo de tornar o fitness (conjunto de exercícios que favorecem a forma física) acessível a todos e contribuir para a prática de actividade física. Como ‘franchisado’ da marca beneficia de um método sólido e comprovado e possui liberdade para alguma adaptação aos praticantes locais.

Desde que abriu, a 4 de Agosto de 2023, ganhou dois prémios Fitness Factory a nível nacional, enquanto grupo com o maior crescimento 2023/2024 e melhor gestor de treino, prémio individual, para o instrutor Daniel Manique. Actualmente conta com cerca de 2.000 sócios, de Almeirim, Santarém, Muge, Alpiarça, Raposa, Benfica do Ribatejo, Marinhais e Fazendas de Almeirim.

O Fitness Factory Almeirim oferece exercício físico com apoio em sala, com instructor ou personal trainer, após avaliação inicial. Tem um grupo de máquinas para os iniciantes, máquinas, denominadas de user friendly, um segundo conjunto composto por máquinas de força para uma fase intermédia, e uma zona avançada onde a escolha de pesos é livre.

O conceito de acesso é o de ‘smart cost’ com valores acessíveis e livre trânsito, que permite usar todo o tipo de máquinas e participar nas aulas de grupo. Outros serviços são opcionais e pagos à parte, como de personal trainer, consultas mensais de nutrição, ou de gestor de treino. Além disso, o clube tem uma política de amigos do ambiente e por isso os duches têm a duração de quatro minutos. É entregue uma pulseira a cada sócio, que pode carregar se desejar usar o duche, e essa pulseira também é usada numa máquina de água filtrada acessível a todos os sócios.

A equipa do Fitness Factory de Almeirim integra, para além de Pedro Mateus, Pedro Guedes, que é gestor comercial, Pedro Coelho, director técnico do clube, sete instrutores de fitness (Daniel Manique, João Ferreira, Miguel Cassaca, Leandro Costa, Sofia Diogo, Gabriela Betes, Eliana Violante), duas instrutoras de Zumba (Joana Pernes, Ana Carolina), duas nutricionistas (Soraia Fonseca, Catarina Elias), duas comerciais (Alexandra Pereira e Beatriz Sá Pereira) e a responsável pela limpeza (Sofia Gavela).

Para além de alguma dificuldade inicial em encontrar instalações que satisfizessem todas as normas da marca Fitness Factory, o único constrangimento actual, que também é sentido noutros locais fora de Lisboa e Porto, tem sido a contratação de colaboradores qualificados, aos quais é exigido um Certificado de Técnico de Especialista em Exercício Físico (TEEF). Quanto a Almeirim, a recepção é referida pelo sócio-gerente, como excelente, quer da parte comunidade como da parte do presidente da câmara municipal, Pedro Ribeiro.

O Fitness Factory de Almeirim, funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 22h30, aos sábados das 09h00 às 20h00 e aos domingos e feriados das 09h00 às 13h00. Encerra apenas no dia de Natal, 1 de Janeiro e no domingo de Páscoa.