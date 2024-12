Feira Anual de Pernes está de volta para celebrar tradição e história da região

Com origens que remontam a 1663, a Feira de Pernes é um dos eventos mais emblemáticos da região, e este ano está de volta de 6 a 8 de Dezembro. Nos seus primórdios, a feira desempenhava um papel crucial na economia local, sendo o local onde se estabeleciam os preços do azeite, cuja colheita anual determinava o sucesso ou fracasso do evento. Embora o tempo tenha trazido mudanças, o espírito de celebração e encontro continua vivo. Actualmente, a feira destaca-se pela variedade de produtos à venda, desde calçado, roupa e mobiliário até quinquilharias e frutos secos, com especial atenção aos pinhões. Além disso, as tradicionais febras assadas nos cepos de oliveira a arder continuamente são uma marca registada, que encanta visitantes de todas as idades.

Na edição deste ano, a Feira de Pernes realiza-se entre os dias 6 e 8 de Dezembro com uma programação variada que combina música, gastronomia e animação. A abertura, no dia 6, conta com a animação na Tasquinha Música Velha, ao som dos DJ’s Kristof e Rex. No dia 7, o jantar na Tasquinha da Nova e Amigos da Moita será seguido de um animado baile e da música do DJ Tojó. No dia 8, domingo, a feira será palco da música popular com as sonoridades do Acordeon Insufláveis, enquanto as tasquinhas oferecem delícias preparadas pelos escuteiros e a paróquia local. No Largo do Rossio, os carrinhos de choque garantem a diversão para os mais jovens.

A Feira de Pernes é, assim, um evento que combina tradição, diversão e um forte sentido de comunidade, convidando os visitantes de toda a região a celebrarem juntos a história e o convívio.