Pão da Marques Filipe também chega a emigrantes portugueses na Europa

A Panificadora Marques Filipe foi criada com a actual estrutura pelo casal Luíz Filipe e Silvina Filipe (sócios-gerentes), e vem adquirindo conhecimentos e novas técnicas de produção ao longo de duas gerações e 50 anos de trabalho, de maneira a responder às necessidades diárias dos seus clientes.

Para garantir a qualidade dos seus produtos, além de uma criteriosa escolha de fornecedores e de matérias-primas, a empresa é certificada com base nos referenciais normativos de segurança alimentar IFS Food e BRC.

"Cumprimos com rigor as regras do sistema de HACCP bem como todos os requisitos legais associados ao sector e submetemos os nossos produtos a análises sensoriais, nutricionais físico-químicos e microbiológicos, em laboratórios independentes e acreditados, o que se traduz na melhoria contínua e diária do nosso processo produtivo", sublinha a directora geral, Cátia Marques Filipe.

Embora hoje em dia existam recursos que possibilitam um processo mais rápido e económico de fabrico, a Panificadora, que tem sede em Rexaldia, Torres Novas, continua a fabricar os seus produtos da forma artesanal, indo ao encontro das receitas mais antigas, conseguindo dessa forma, um produto diferenciado e de excelência.

A Panificadora Marques Filipe atingiu, na sua zona, um sucesso incontornável sustentado pelo segredo da tradição e critérios de qualidade inegociáveis. A história, que começou nos anos 60, com o fundador Joaquim Marques Filipe, teve o seu início com umas sacas de farinha, passando para a transformação de muitas toneladas de farinha por dia, numa linha de produção com mais de uma centena de funcionários que colocam, literalmente, as mãos na massa.

A oferta de pão tradicional é complementada com outros produtos típicos como o pão com chouriço, a broa de milho, pão integral, de alfarroba ou de beterraba.

Algures no ano de dois mil, a Panificadora Marques Filipe arrancou com algumas experiências caseiras na área dos congelados tendo em vista o mundo da exportação, mas só em 2010 teve força suficiente para avançar em direcção à Europa, junto do mercado da saudade, atravessando países como a Bélgica, Inglaterra, Luxemburgo, Espanha e França, cruzando oceanos, exportando 20% da sua produção.

Ostentando o slogan: “Inovação e Tradição", a outrora pequena padaria está agora transformada numa empresa, com uma centena de trabalhadores, que leva o pão a casa de muitos portugueses, dentro e fora de Portugal, primando por um produto diferenciado pela qualidade e nunca se esquecendo de resguardar a arte dos seus primórdios para que a sua história não se perca na descaracterização da modernidade.