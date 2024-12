Barbárvore garante entregas rápidas de produtos de higiene e perfumaria

A Barbárvore é uma empresa especializada no comércio por grosso de produtos de higiene e perfumaria, com a missão de oferecer aos seus clientes uma ampla gama de produtos de alta qualidade a preços competitivos, mantendo sempre um compromisso firme com a excelência.

Trabalha apenas com a distribuição de grandes marcas como L’Oréal, Berioska, Vileda, Colgate, Johnsons&Johnsons, Unilever, Brandcare, Bic, Búfalo, Nivea, Brandcare, Puig, Haleon, Henkel, Johnson Wax, Procter, Reckitt, Sarbec, Unibrands, De Ruy, entre outras, vendendo desde produtos de ‘skincare’ (para cuidados da pele), até utensílios para limpeza como baldes, panos e vassouras. A sua vantagem é a rapidez nas entregas, que são feitas num prazo máximo de 48horas. Os seus clientes são diversificados. Fornece pequenos comércios de diversos locais e também grandes mercados.

A empresa Barbárvore tem 16 anos, tendo sido constituída a 5 de Março de 2008 por Jiteshkumar Balkrisna, que já tinha experiência profissional no ramo. Exercendo o cargo de director executivo, lidera uma equipa de uma dezena de funcionários que vivem nas proximidades da empresa, instalada na Quinta dos Álamos, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira. Na contratação é privilegiada a pro-actividade, comunicação clara e objectiva, capacidade de trabalhar em equipa e disponibilidade para novas aprendizagens.

Sobre o futuro da empresa, o seu fundador mantém-se optimista: “o que carrego comigo nestes anos de experiência profissional é que tudo se conquista quando se tem bons ensinamentos. A minha postura é de honestidade e transparência com os meus clientes e fornecedores, criando fortes laços. Acredito que com esses valores a Barbárvore irá longe”.