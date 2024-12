Quitério & Quitério tem todos os materiais para construção de casas e outros edifícios

A Quitério & Quitério vende todos os materiais de construção necessários para construir ou reabilitar habitações e outros edifícios, nomeadamente tijolo, ferro, brita, pedra, cimento, areias, vigas, isolamentos vários, telhas, etc. Também tem materiais para interiores, nomeadamente para canalização, sanitários, revestimentos e pavimentos, electricidade, pintura e placas de gesso.

Localizada em Frade de Cima, no concelho de Alpiarça, fornece empresas e particulares em todo o país, com maior incidência em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo. Tem um site institucional e faz entregas em viaturas próprias.

A empresa foi criada por António Ferreira Quitério em 1982, tendo começado por produzir cal e, algum tempo mais tarde, em 2000, deixou a produção, passando a dedicar-se à revenda de todo o tipo de materiais associados à construção.

“Quando regressei da guerra do ultramar, em 1970, decidi dedicar-me a algo diferente da agricultura. Casei e construí a minha casa, em Alcanede, onde também construí um forno de cal e fabriquei cal, durante cerca de 10 anos. Comprei também um camião para começar a fazer entregas um pouco mais longe. Depois, porque havia clientes, que me pediam tijolos e telhas, comecei também a vender uma maior variedade de materiais”, explica o fundador e sócio-gerente.

Todos os trabalhadores foram recrutados na região e frequentam acções regulares de formação, nomeadamente a que e é disponibilizada por fornecedores e marcas, estando habilitados a responder às dúvidas dos clientes e aconselhá-los da melhor maneira.

A Quitério & Quitério tem uma postura de flexibilidade e compreensão para com as questões pessoais e familiares dos seus trabalhadores e tem também em atenção o trabalho de cada um deles, tentando colocá-lo nos sectores mais adequados.

Beneficiam também de actualizações anuais de vencimentos.

A empresa é de base familiar e tem um quadro estável de 21 profissionais. Nela trabalham, desde os anos 90, os três filhos do fundador, Sónia Quitério, Nelson Quitério e António Quitério.

“Os meus filhos são uma peça chave para o funcionamento da empresa. Estou muito grato por se terem juntado ao que criei. Também já tenho dois netos a trabalhar na empresa. Vejo que fazem o trabalho com muito gosto e satisfação, sempre disponíveis para colaborar no que for necessário” .