Xismor permite a realização de exames, análises e consultas no mesmo local

A Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior – Grupo H Saúde é uma nova unidade com equipamentos de alta tecnologia e com infra-estruturas que obedecem a um padrão elevado de qualidade e modernização. Num só local são realizados vários tipos de exames complementares diagnósticos, análises clínicas e consultas médicas.

Possui uma ampla variedade de serviços e exames especializados de Imagiologia, garantindo que os pacientes têm acesso aos melhores exames de diagnóstico disponíveis. Entre os serviços oferecidos, estão: raio-x 3d; digital; ortopantomografia; ecografias; mamografia; eletrocardiograma; Holter 24/48 horas; M.A.P.A.; ECG c/prova de esforço; osteodensitometria; TAC; análises clínicas; ressonancia magnética e consultas de especialidade e de medicina geral e familiar.

Tem disponível uma App – My Saúde, onde é possível fazer marcações de consultas e aceder ao histórico de exames e consultas, relatórios e imagens médicas.

O Grupo H Saúde foi criado em 1982, contando com 42 anos de existência. Tem actualmente cerca de 370 colaboradores, entre os quais: médicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares e administrativos. Detém uma empresa certificada pela DGERT, onde é ministrada formação aos seus profissionais.

Tem como lema “Laços de qualidade e confiança” e valoriza a vontade, dedicação e sentido responsabilidade, promovendo o bom espírito de equipa e um ambiente de trabalho saudável.

O actual administrador do Grupo, Henrique Alves Henriques, é filho dos fundadores, António José Henriques e Maria Manuela Correia Alves, farmacêutica que ainda exerce na Farmácia Alves, primeira unidade do Grupo, actualmente a funcionar na Benedita.

Henrique Alves Henriques começou cedo a ajudar os pais e recorda que a sua infância foi passada dentro de um laboratório de análises clínicas, propriedade do grupo na altura. Já adolescente, acompanhava o estafeta nas entregas de medicamentos e trabalhou no armazém da farmácia, na recepção de encomendas. Fez também recepção ao balcão nas clínicas, onde aprendeu muito sobre o contacto com os utentes.

Enaltecendo o trabalho árduo dos pais, ainda no activo, e agradecendo-lhes por terem proporcionado uma vida melhor para toda a família, sublinha que gosta muito do que faz e que se sente bem com a equipa que tem a seu lado e com os projectos que desenvolvem juntos.