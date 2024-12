Reciforos é uma empresa na área da gestão de resíduos de metais ferrosos e não ferrosos cada vez mais consolidada no ramo

A Reciforos - gestão de resíduos metálicos, localizada em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, foi fundada em 2007 por António Costa, conhecido por Tó Leal, e pelo seu filho Daniel Leal, que começou a trabalhar com ele desde muito cedo.

É uma PME reconhecida e de referência na zona onde está inserida, que conta com uma vasta experiência na área da gestão de resíduos, promovendo o tratamento e triagem através da sua valorização e reciclagem. Com uma evolução contínua e sustentada, alargou a sua actividade a outras áreas, especificamente na compra e venda de máquinas industriais e agrícolas.

Com o falecimento do fundador, António Costa, a 26 de Dezembro de 2023, a sua quota passou para a esposa Maria de Fátima Pires, sendo a empresa, actualmente, gerida pelos três filhos, Daniel Leal , Valter Leal e Engrácia Leal.

Daniel Leal, que começou o seu percurso profissional na empresa quando a mesma abriu, passou por todos os sectores da Reciforos. "O meu pai abriu a empresa e vim logo trabalhar com ele com cerca de 20 anos. Aqui fiz de tudo, desde triagem de material, atendimento ao público, armazenamento e transporte. Na realidade não sei onde começa a Reciforos em mim e onde termina".

Refere que estar, actualmente a trabalhar com os irmãos traz mais valias à empresa e surgem todos os dias ideias de inovação e objectivos a concretizar e que o facto de serem diferentes uns dos outros é benéfico para a empresa. E dá um exemplo recente em vias de concretização. "Gostaria de salientar que o meu irmão Valter veio dar um novo impulso e uma nova visão à Reciforos, com novas ideias e iniciativas. E uma dessas iniciativas está mesmo para breve. Como comecei com o meu pai ainda estava muito colado ao conceito inicial".

O conceito de empresa familiar tem vindo a ser cimentado de outras formas. O logótipo da empresa, por exemplo, foi criado por Inês Silva, designer, esposa do administrador, Daniel Leal. A nossa frase adoptada como lema é: Reciclando no presente preparamos o futuro.

A Reciforos comercializa resíduos ferrosos (tudo o que é de ferro) e metálicos (alumínio, latão, cobre, inox). Assume-se como proactiva, tendo como objectivo único satisfazer o cliente, tratar de tudo directamente com o mesmo e sempre com o lema de proximidade muito vivo nas relações comerciais e com as instituições locais e as suas necessidades. A ligação à comunidade é promovida, como aconteceu recentemente com o apoio à recuperação de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e o sorteio de uma mota “vintage”.

Em termos dos materiais ferrosos e não ferrosos, a Reciforos faz a triagem e armazenamento nos locais próprios, sendo os mesmos, posteriormente, acondicionados e encaminhados para centros especializados que pertencem à indústria da reciclagem. Com 14 profissionais, alguns já com bastantes anos de casa e com uma vasta experiência, a Reciforos oferece aos seus clientes serviços com fiabilidade e confiança, tentando criar ambiente e condições de trabalho que possibilitem cada vez mais o crescimento e a performance no sector.

“Levando o legado do nosso pai o mais longe possível, todos os dias tentamos fazer melhor que ontem”, remata.