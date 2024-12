SAVV faz transporte rodoviário de mercadorias e comercializa produtos para agricultura

A SAVV tem como actividade principal o transporte rodoviário de mercadorias, sendo que também comercializa produtos para a agricultura, nomeadamente, biomassa para produção de energia.

Trabalha maioritariamente no sector agrícola, acompanhando e encontrando soluções naquele sector. Faz logística de campo em alguns clientes procurando encontrar a solução entre transporte, serviço de máquinas e manuseamento dos produtos.

A SAVV foi criada em 2016, pela actual directora financeira, Susana Fidalgo, sendo inicialmente uma empresa de produção agrícola. Em 2018, optou pelo ramo de transporte de mercadorias agrícolas. Usando os conhecimentos e formação adquirida no mundo agrícola e a relação com os clientes, constituiu-se como um caso de sucesso.

“Como em todos os negócios existem questões burocráticas que, por vezes, interceptam o nosso desempenho e que podiam ser mais céleres. Ambos vínhamos de outra empresa com a mesma dinâmica, daí a integração neste projecto, ser mais fácil”.

A SAVV tem uma equipa de 19 trabalhadores e, pontualmente, recorre a outros elementos externos. Valoriza o trabalho e dedicação, e considera que os bons profissionais ajudam a fidelizar clientes. Procura identificar as necessidades dos seus funcionários e fomenta a harmonia e um bom ambiente entre todos. Recorre à formação existente na área da sua sede.

Segundo o CEO, Mário Norte, a componente mais valorizada por todos os profissionais é a monetária. “Temos de ter esse cuidado e consideramos que estamos acima da generalidade. A conjugação dessa questão com o serviço oferecido aos nossos colaboradores faz com que tenhamos interessados a trabalhar connosco”, refere.

A empresa tem sede em Évora e escritório e estaleiro em Coruche. O actual logótipo foi criado por um amigo e parceiro que, até hoje, produz a publicidade.

O slogan adoptado “Transportamos no presente o seu futuro” foi criado por um dos motoristas.