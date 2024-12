Sibelco é um bom local para trabalhar

Fundada em 1872, a Sibelco cresceu num negócio multinacional com operações em 31 países e um extenso portfólio multimineral. Trabalha com clientes em todo o mundo numa ampla gama de sectores, entregando soluções que combinam materiais de elevada especificação com suporte técnico dedicado.

A Sibelco cria materiais que impulsionam o progresso. Os seus produtos ajudam a construir casas, cidades e veículos; são importantes para o fornecimento de energia renovável, produção de alimentos, e a ter água limpa; servem para criar tecnologias como ecrãs de smartphones, impressos placas de circuito e semicondutores.

Existindo em Portugal desde 1973, a Sibelco está localizada em Rio Maior e Eixo-Aveiro. Em Rio Maior como concessão de exploração mineira, onde extrai e produz caulino, areias e farinhas de sílica para aplicações específicas, como é o caso da indústria vidreira, painéis solares, cerâmica, construção, fundição, electrónica, construção de superfícies desportivas e lazer.

Em Eixo-Aveiro possuí um armazém para distribuição de produtos do Grupo Sibelco.

A Sibelco é considerada uma empresa de referência no sector da indústria extrativa, face à sua performance, sustentada por um sistema de gestão integrada da qualidade, ambiente e segurança, com as certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A Sibelco é reconhecida pela abertura, honestidade e ética inabalável em todas as negociações comerciais. Tem um conjunto de valores que definem a sua cultura: integridade, respeito, sentido de propriedade, excelência e trabalho em equipa.

Na Sibelco existe uma cultura diversificada e inclusiva na qual todos se sentem bem-vindos, inspirando e capacitando os colaboradores para fazerem a diferença positiva no local de trabalho e fora dele. Tem nos seus objectivos criar um local de trabalho envolvente e oportunidades de crescimento para os colaboradores através de uma cultura orientada para o desempenho. Além disso, promove-se a mobilidade interna e celebram-se colectivamente o sucesso individual e da equipa.

A Sibelco está comprometida com o objectivo de zero lesões e doenças profissionais, trabalhando para garantir que todos regressam a casa em segurança após cada dia de trabalho. A segurança e a saúde dos seus colaboradores e contratados são um valor fundamental. Nenhum trabalho é tão importante que não possa ser feito com segurança. Por estas razões, a Sibelco atrai e retém talento, sendo um empregador de excelência.