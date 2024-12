Roques Vale do Tejo continua a investir e a apostar em profissionais qualificados

No século passado, quando surgiram as empresas que estão na origem da Roques Vale do Tejo, SA, os automóveis individuais eram uma quase raridade e daí que o investimento tivesse sido noutro tipo de transporte. José Roque Dias formou, em 1926, uma empresa de camionagem que esteve na génese da Camionagem Ribatejana.

A família soube sempre acompanhar as alterações que se foram registando, para dar resposta às necessidades das pessoas. Quando os automóveis se tornaram mais acessíveis, passou a comercializá-los e ligou-se a grandes marcas, nomeadamente à Renault, da qual é o distribuidor mais antigo da Península Ibérica.

Actualmente a Roques Vale do Tejo, SA, em Santarém, fornece um produto de primeira necessidade, uma vez que o automóvel é essencial para a vida moderna. Mesmo com a evolução dos transportes públicos, é praticamente impossível passar sem carro a nível individual, para ir trabalhar, para levar as crianças à escola, para ir às compras, ou para muitas outras deslocações. E são também raras as empresas que podem prescindir de viaturas.

Quem mora ao pé do trabalho e do supermercado e tem os filhos também numa escola próxima de casa, não compreenderá a opção pelo automóvel, de quem não tem essa felicidade e trabalha por turnos, por exemplo. Os transportes públicos continuam a ser escassos e não conseguem dar resposta aos horários que se praticam.

E basta o emprego ficar a mais de quatro ou cinco quilómetros, que parecem uma curta distância, para ser difícil lá chegar, de bicicleta, a pé ou de trotineta. Basta estar mau tempo ou não haver passeios e ter que se fazer a deslocação pela berma de estradas nacionais.

O actual administrador da Roques Vale do Tejo, SA, Frederico Roque, da quarta geração da família, conhece bem as necessidades dos seus clientes e potenciais clientes e daí as múltiplas soluções que disponibiliza, contribuindo para o desenvolvimento da região, o crescimento da economia e a minimização dos impactos ambientais.

A empresa é uma das que mais vende veículos híbridos e eléctricos tendo campanhas regulares para facilidade de aquisição. O volume de vendas nesse segmento tem crescido e a empresa acredita que continuará a crescer já que opção eléctrica é cada vez mais uma realidade.

A Roques Vale do Tejo vai ter este ano de 2024 um volume de negócios superior a 20 milhões e vai comercializar mais de mil viaturas. Ao nível do crescimento da empresa, nomeadamente ao nível da criação de emprego, continua a aumentar o número de trabalhadores e a apostar na contratação de profissionais especializados. Para a Roques Vale do Tejo, SA, que comercializa e dá assistência técnica a automóveis das marcas Renault e Dacia, as questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental são cada vez mais importantes e a empresa procura minimizar diariamente os impactos da sua actividade, quer através do cumprimento da legislação e regulamentos, quer através de iniciativas próprias.